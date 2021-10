Portal del INAI trabaja de manera normal

Después del bloqueo a la página del INAI se logró salir adelante y se reciben de manera normal las solicitudes de acceso a la información, informó la comisionada presidenta del Instituto, Blanca Lilia Ibarra Cadena, al señalar que se trata de un tema que sin duda puso a prueba a la institución, que con un robusto equipo de tecnologías logró resolver esta situación.

Entrevistada poco antes de inaugurar la Semana Nacional de Transparencia en la entidad, se refirió a la situación que se presentó hace unos días cuando la plataforma del Instituto Nacional de Acceso a la Información fue bloqueada, manifestó que se logró que en estos momentos se encuentre en un estado de normalidad y que las condiciones para que la gente pueda hacer solicitudes de información y acceder a la misma se mantengan de manera habitual.

Por su parte, la comisionada Norma del Río Venegas manifestó que en relación a las solicitudes de información se han recibido desde la puesta en marcha del sistema 56,947 solicitudes, lo cual demuestra que se encuentra en funcionamiento; también dijo que solamente el pasado 29 de septiembre se detectaron 5.6 millones de intentos de ataques dirigidos a la plataforma del INAI, los cuales fueron mitigados.

“Es un tema que todo mundo está susceptible a que le pasen estas cosas, como Pemex, instituciones privadas, no se salvan de esto; si después de haber migrado los datos y haber anunciado con bombo y platillo la puesta en marcha del nuevo sistema, vinieron los ataques. A alguien no le gusta la plataforma, alguien no quiere que preguntemos qué hacen los servidores públicos”, dijo la comisionada.

También informó que después del día cero se recibieron más de 50 mil solicitudes, además de reconocer que como todo hay detractores a los que no les gustan estas herramientas y cómo funcionan, pero aseveró que lo hacen bien.

