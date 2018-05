Portal:”Froome seguirá luchando, no se da por vencido”

Redacción deportes, 13 may (EFE).- Nicolas Portal, director del Sky, se mostró optimista a pesar de que Chris Froome ya se encuentra en la general a 2.27 minutos del líder Simon Yates tras su hundimiento en el Gran Sasso y anunció que “seguirá luchando”.

“Ha perdido 1:07 minutos y eso no es bueno. Se le veía bien en los últimos días, pero tenemos que mantenernos optimistas. Nos quedan dos semanas más. y espero que tengamos algunos días mejores. Esperemos que podamos olvidarnos rápidamente de esta etapa”, dijo el director del cuadro británico.

A pesar del tiempo perdido por Froome, Portal anuncia que su corredor no se dará por vencido.

“Mis corredores quieren ganar y no creo que se vengan abajo. No es una buena noticia, pero Froome seguirá luchando y no se da por vencido”, concluyó. EFE