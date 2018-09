Portugal acoge una nueva edición de su Comic Con liderada por Dolph Lundgren

Lisboa, 5 sep (EFE).- Estrellas del mundo del cine, la televisión y los cómics van a estar en Portugal para una nueva edición de la Comic Con lusa, que arranca mañana en el Paseo Marítimo de Algés, a las afueras de Lisboa, con un cartel encabezado por el actor sueco Dolph Lundgren (“Rocky IV”).

Tras varios años en el norte del país, la Comic Con Portugal ha decidido trasladar su quinta edición a Algés, a unos 10 kilómetros de la capital, para instalarse en un espacio de 100.000 metros cuadrados y con diez escenarios dedicados al universo “geek”.

Uno de los invitados más esperados del certamen es el veterano Dolph Lundgren, conocido por su papel como el boxeador Ivan Drago en “Rocky IV” (1985) o por su participación en la serie de superhéroes “Arrow”.

El actor presentará en la Comic Con Portugal su próximo trabajo, “Creed II”, un spin-off de las películas de “Rocky” que se estrenará en noviembre de este año y en el que volverá a interpretar al personaje más icónico de su carrera.

Quien también estará en Portugal es el estadounidense Dan Fogler, que interpreta a Jacob Kowalski en “Fantastic Beas and Where ti Find Them” (2016), película del universo Harry Potter que contará este año con una secuela, “Fantastic Beast: The Crimes of Grindelwald”.

El británico Nicholas Hoult, que puso cara a Hank McCoy/Beast en varios filmes sobre los “X-Men”, es el tercer nombre más destacado de la programación.

Los fans de estos mutantes de los cómics de Marvel podrán también conocer en el evento al escritor Chris Claremont, autor de algunas de las historias más influyentes de estos personajes.

Mark Waid, autor de clásicos como “Kingdom Come” o “Superman: Birthright”, y el brasileño Mauricio de Sousa, creador de “Turma da Mônica” (“Mónica y sus amigos”), son otras de las grandes figuras del noveno arte que estarán presentes.

Los fans van a poder conocer y experimentar anticipadamente algunos de los lanzamientos más aguardados del año, como el videojuego “Marvel’s Spider-Man” o la próxima colección de Lego sobre la saga “Harry Potter”.

Concursos de cosplay, sesiones de autógrafos, conciertos o competiciones de E-Sports completan la programación de esta quinta edición.

Realizada desde 2014, la Comic Con Portugal se ha convertido en uno de los mayores eventos culturales del país y el año pasado recibió 100.748 visitantes. EFE