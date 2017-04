Posible separación de la UE sería peligrosa para sus miembros, dicen expertos

Bogotá, 28 abr (EFE).- Los participantes del IX Encuentro Internacional de Periodismo coincidieron hoy en Bogotá en que una eventual separación de la Unión Europea (UE) sería “peligrosa para todos” los países miembros, pues amenazaría con debilitar la economía de sus naciones.

El Encuentro Internacional de Periodismo, cuya novena edición concluirá mañana, es organizado por la Universidad Externado de Colombia y la Cámara Colombiana del Libro (CCL) y está incluido en la oferta de actividades de la XXX Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo).

En el foro “Europa, ¿destrucción o reconstrucción?”, los conferenciantes señalaron que dividir a la UE afectaría a varios de sus países en materia económica, pues algunos no tendrían oportunidad de entrar en el mercado global debido a que no tienen cómo hacerle frente a una potencia mundial.

“Habrá vida después de la UE pero será un escenario peligroso, porque significaría la separación de un colectivo que se fusionó como un proyecto de paz en su momento, y sería como darle un espaldarazo a la misma”, dijo la escritora sueca, Ulrika Kärnborg.

En junio de 2016, los británicos votaron a favor de abandonar la UE en un referéndum, una opción que también defiende la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen, del Frente Nacional, que se enfrentará al socioliberal Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las elecciones en el país europeo.

“Si Le Pen gana la Presidencia de Francia sería una situación complicada para Europa, pues es una persona muy peligrosa cuyo programa es revolucionario y puede generar consecuencias sensibles no solo para la economía de su país, sino para la de Europa”, afirmó el especialista francés en política internacional, Gilles Biassette.

Tanto Biassette como Kärnborg coincidieron en que un eventual triunfo de Le Pen “no será silencioso” tal como sucedió cuando venció en las elecciones el actual mandatario estadounidense, Donald Trump.

En opinión de ambos, la campaña de Trump tiene “muchas similitudes” con la de la candidata francesa de extrema derecha en cuanto a las promesas que le han hecho a sus respectivos pueblos sobre cómo mejorar la economía de sus países.

Sin embargo, aseguraron que al ser un tema “de estructuras” en cada país, ninguno de ellos puede afirmar que tiene la solución para repararlo, porque “nadie puede hacerlo” debido a la manera en la que funciona la economía en el mundo actualmente.

“La gente eligió a Trump y piensa en Le Pen porque plantean posibles soluciones para sus economías, pero la realidad es que nadie puede solucionar eso, pues las brechas de ingreso se siguen ampliando, el rico se hace más rico y el pobre más pobre. Esto no solo pasa entre la gente, sino entre países”, aseguró Biassette.

Los dos expertos coincidieron en que la desigualdad social que existe entre el campo y la ciudad en Francia y EE.UU. provocó que los habitantes del sector rural se fijaran en las propuestas de Le Pen y Trump.

“Esa pobreza y esa diferencia de la vida entre el campo y la ciudad hace que la gente que vive en zonas rurales vote por Le Pen. Este fue un fenómeno que pasó con Trump y puede repetirse con ella, porque ellos ofrecen posibilidades de sobrevivir”, subrayó Kärnborg.

Al finalizar el evento, ambos expertos destacaron la importancia que tienen los jóvenes en la segunda vuelta presidencial francesa, que tendrá lugar el próximo siete de mayo, pues aseguraron que su voto será clave para “definir su porvenir” y el de la UE.

“Los jóvenes necesitan hablar para generar impacto en el Gobierno y que se les tenga en cuenta. Si no hablan y no luchan para ser escuchados no podrán ser parte del juego, y lo que pase en estas elecciones los afectará directamente a ellos en unos años”, concluyó Biassette. EFE