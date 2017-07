Potros dejan fuera al Primera Presidente.

Drama total en los playoffs de la Liga Dominical.

Los Potros doblegaron por la mínima al Primer Presidente, en duelo que corresponde a los cuartos de final de la Liga Dominical de Baloncesto en su Categoría Primera. Esta fue sin duda la contienda más dramática de los playoffs y así se esperaba, ya que enfrentaba al cuarto contra el quinto mejor en la clasificación general, pero alguien tenía que ganar y tras culminar los 4 periodos de acción el score señaló cifras de 52-51 a favor de los equinos, quienes a raíz de este resultado llegarán fortalecidos a las semifinales.

Otro de los clasificados a las semifinales es Samer “B”, quien rompió todas las quinielas al vencer 54-53 al superlíder Lobos Pioneros, en un duelo que permanecerá en la memoria de la Liga Dominical.

Y es que Samer “B” calificó como séptimo a la ronda de los playoffs, por eso le tocó bailar con la más fea en las primeras de cambio. Sin embargo, una vez que llegó el momento de la verdad se convirtió en un auténtico caballo negro que dejó fuera a uno de los favoritos a la corona.

Ahora que los caninos están fuera, quizás las apuestas para lograr el campeonato se inclinan a favor de Leoni, quien avanzó a semifinales al imponerse 59-40 a Shelby Sport.

No obstante, hay otra quinteta que pide no ser descartada: los Kings. Este conjunto mostró un gran juego de conjunto para vencer a los Lobos de la Universidad Autónoma de Durango, siendo la pizarra final de 40-32. Señalar que los Lobos llegaron al cotejo presumiendo el liderato general, pero eso no evito que fueran vencidos por su oponente.

A consecuencia de los resultados ya mencionados en semifinales Leoni se enfrentará a Samer “B”, en una contienda que promete grandes emociones. Mientras tanto en el otro frente estarán los Potros y el Primer Presidente. Mas parejos no podrían estar estos compromisos, o cuando menos así lo parece.