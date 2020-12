Precio de frijol ya resulta insuficiente: CNC

El precio de comercialización del frijol que se fijó para este 2020 de 14.50 pesos por kilogramo, es similar al que se autorizó en los últimos años y por esta razón ya no corresponde a la situación económica que se vive actualmente, pues ya fue rebasado por los incrementos en los costos de producción, señaló Pedro Silerio, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina.

Agregó que además de la situación que se presenta porque el precio que se fijó para la compra del alimento es bajo, muchos agricultores enfrentan otra situación complicada, debido a que Segalmex les rechaza la producción que llevan a los centros de acopio porque asegura que no cumple con la normatividad.

“Les dicen a los campesinos que tiene resequedad, es decir que el grano no creció lo suficiente y no se los reciben ni al precio más bajo”, dijo el dirigente campesino, al manifestar que los agricultores ni siquiera tienen la posibilidad de entregar su cosecha y recuperar algo de lo que invirtieron para sembrar sus tierras, para manifestar que esta situación se presenta en el municipio de Canatlán, principalmente en el poblado Flores Magón.

Con respecto a que esta situación se presente en otros municipios, dijo que en el caso de Guadalupe Victoria no se han recibido quejas por esta situación, lo cual atribuyó principalmente a que en ese municipio se registraron más precipitaciones al momento del llenado del grano, por lo cual sí cumple con las características para que Segalmex lo reciba.

Ante esta situación dijo que se hace un llamado a Segalmex para que las normas que aplican sean más flexibles, para que vean que la situación del campo no está fácil y se den cuenta de que es mejor recibir un cosecha que después estar yendo a combatir los efectos de esta situación con dádivas.

Puntualizó que se tienen reportes en el sentido de que se aplican normas muy rigurosas por parte de Segalmex, las cuales no están adaptadas a la realidad y además manejan un precio que se aplicó en años anteriores y que por lo tanto no está actualizado, no incluye el incremento en el precio de los insumos para la producción y por lo tanto ya no representa la realidad, por lo cual se pide que se analice con base en un estudio de costos.

