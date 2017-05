Preferencia sexual, término obsoleto en la Constitución

El término “preferencias sexuales”, que reza en el artículo 5 de la Constitución Política del Estado de Durango en relación a la no discriminación, se encuentra completamente rebasado, mencionó la diputada Mar Grecia Oliva Guerrero al presentar una iniciativa de reformas para actualizar el documento y sustituir este término por “orientación sexual”.

“Una preferencia sexual no habla de si te gustan los hombres o las mujeres, habla de tu intimidad, habla de tus prácticas sexuales, a las que no les importa la heterosexualidad, la bisexualidad o la homosexualidad”, explicó.

Por ello, agregó, el término que debe acuñarse en nuestra Constitución no es pues la preferencia sexual, sino la orientación sexual, que es un término que el consenso científico del mundo demanda y que lamentablemente no se encuentra nombrado en ningún precepto de no discriminación.

Recalcó que la orientación sexual sí se refiere específicamente a la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad y es por eso que con esta iniciativa se busca actualizar la Constitución local, “pues se omitió una cuestión fundamental”.

Así mismo, señaló que debe incluirse en la legislación la no discriminación por motivos de la identidad de género, cuestión diferente a la orientación sexual.

En ese sentido, opinó que el texto constitucional se encuentra en este momento obsoleto respecto a la terminología que debe imperar para el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El respeto de los derechos humanos se ha convertido en una prioridad para una servidora durante este periodo legislativo y esta iniciativa actúa en consecuencia”, expuso la diputada.