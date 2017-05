Preferible más madres solteras que mujeres violentadas: Sacerdote

La Iglesia Católica prefiere que existan más madres solteras que vivan en paz, que mujeres que con tal de mantener su matrimonio permitan ser agredidas por sus esposos, es lo que comentó el padre Marco Cárdenas Vázquez durante la conferencia “Violencia de género, mitos y consecuencias”.

Destacó que durante años las mujeres han vivido bajo estigmas justificados por la tradición, mismos que las han llevado a soportar agresiones físicas y verbales de sus parejas y verlo como algo común; “hace años la Iglesia fomentaba eso permitiendo a menores de edad casarse y diciéndoles que, hiciera lo que hiciera su esposo, era su deber estar con ellos”, puntualizó.

En ese sentido el sacerdote afirmó que los tiempos han cambiado y las mujeres deben saber que sus esposos no son “su cruz”, y si el hombre no respeta a su pareja entonces esta está en todo su derecho de separarse de él; “la Iglesia entiende este tipo de situaciones y nosotros como sacerdotes debemos ser promotores de que no se lastime a las mujeres de ninguna manera”, dijo.

Cárdenas Vázquez consideró que ni el factor cultural ni el religioso son pretextos para agredir a las mujeres, ni siquiera el aspecto psicológico; “en la mayoría de los casos los hombres agresores provienen de hogares disfuncionales donde se les violentó de niños. Hay otros que padecen algún trastorno, pero son locos a su conveniencia, porque en lo demás son muy funcionales”.

Al respecto compartió que estudios revelan que existen dos tipos de agresores, el que ante las demás personas es amable y por ello nadie sospecha de que agrede a su mujer, y el que es violento con todo el mundo; “en el primero de los casos hay cierta posibilidad de que con terapia cambie porque son co-dependientes, en el segundo tipo el consejo es no relacionarse con ellos”.

El padre reiteró la obligación que tanto Iglesia como gobierno tienen de llevar las campañas de prevención y erradicación de violencia a todos los sectores de la población para eliminar diversos mitos como que el alcohol es el único detonante de la violencia, que las mujeres que son violentadas hacen algo para merecerlo, les gusta o es el rol que deben desempeñar, entre otros.

Indicó que las principales consecuencias de vivir en un entorno de agresión constante es la depresión, al generación de enfermedades psicosomáticas y la prolongación de la cadena de violencia, esto es, que una madre agredida por su marido puede volverse a su vez en agresora de sus hijos; “el feminismo no ha matado a nadie, el machismo sí, y debemos erradicarlo”.