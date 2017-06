Preferible que regresen el dinero a que estén en la cárcel: Lety

La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, señaló que en el caso de exfuncionarios corruptos es preferible que regresen el dinero a que estén en la cárcel, ya que el recurso que se llevaron era necesario para obra y programas, sin mencionar que se trataba de recursos públicos.

Destacó que el problema del robo de los recursos públicos en el estado es grave y abarca todos los municipios, y en el caso de Gómez Palacio se tiene a varias direcciones en bancarrota, principalmente Sideapa; “es la segunda vez que los gomezpalatinos me dan su confianza para gobernar y déjenme decirles que estamos peor que la anterior vez, dejaron muy mal las finanzas”.

En ese sentido la munícipe afirmó que prefiere que quienes se llevaron el dinero lo devuelvan e incluso se comprometió a no denunciarlos; “para qué los queremos en la cárcel, nos cuestan, no comieran. Si por voluntad devuelven lo que no era suyo se retira la denuncia y se acabó. Voy a dejar una cajita a ver si a algún alma caritativa le remuerde la conciencia y deja un cheque”, expresó.

La edil ahondó que así como el Gobierno del Estado está haciendo su parte al detener a personajes como el primo del exgobernador, exasesor político de la pasada administración estatal, en Gómez Palacio se siguen las indagaciones para sancionar a los responsables del desfalco; “ellos saben bien quiénes son, quiero que se haga justicia por Gómez Palacio, que devuelvan la lana”.

Recordó que fue promesa del gobernador Aispuro Torres castigar a quien dañe a los duranguenses, por lo que confía en que pronto se puedan dar nombres de nuevos exfuncionarios llamados a rendir cuentas; “hay una ley a modo hecha por el exgobernador para que los ayuntamientos no puedan hacer denuncias directas ante la PGR y queremos que los diputados la cambien”, concluyó.