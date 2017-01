Prensa británica destaca que México “no pagará por el muro” con EUA

Londres, 26 Ene (Notimex).- La prensa británica destacó en su primera plana la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro en la frontera con México y la respuesta del gobierno mexicano de que no pagará por el muro.

Medios de comunicación como la BBC, The Guardian, The Sun y Daily Mail destacaron este jueves las palabras del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, en su mensaje televisivo a la nación de la víspera, en el que dijo que “México no pagará por el muro”.

“México no pagará por el muro de Donald Trump, dijo el presidente en un mensaje a la nación”, citó la BBC en su sitio web.

Peña Nieto lamentó la decisión de Trump de construir un muro en la frontera común, señaló la BBC.

Trump firmó la víspera dos órdenes ejecutivas decretando la construcción de un muro en la frontera con México, la ampliación de la capacidad de centros de detención para indocumentados y priorizar la deportación de inmigrantes indocumentados convictos por crímenes.

El diario liberal The Guardian publicó la postura del gobierno mexicano de lamentar la construcción de un muro y reiteró su postura de que “México no pagará por ningún muro”.

También destacó la posición del excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas de cancelar la visita a Washington.

“Me parece que lo menos que podría hacerse en estas condiciones es no acudir, cancelar la visita a Estados Unidos como una cuestión digna para México”, citó The Guardian.

El diario sensacionalista The Sun publicó que el presidente “no pagará por el muro después de que Trump insistió que el país pagará al 100 por ciento”.

Analistas políticos analizan la decisión de Trump de construir el muro en la frontera con México, una de sus promesas de campaña y un símbolo de su política de puertas cerradas a inmigrantes.

El conservador diario Daily Mail -el más leído en Reino Unido con más de 23 millones de lectores en línea- destacó la primera entrevista de Trump concedida a la cadena ABC junto a las declaraciones del presidente Peña Nieto de que México “no pagará por ningún muro”.