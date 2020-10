Preocupante desaparición de Fortaseg: Secretario

El tema de fideicomisos y su desaparición, particularmente el Fortaseg, es un asunto de enorme preocupación, no solo para Durango sino para todo el país, especialmente para municipios, es una de las principales herramientas con las que contaban los presidentes municipales para programar un presupuesto para temas de seguridad, señaló el secretario general de Gobierno, Héctor David Flores Avalos, quien también se refirió a la posibilidad de que estos recursos se usen de manera discrecional.

Agregó que al momento de que pudieran desaparecer estos fideicomisos, como es el caso del Fortasec, esta medida dejaría una incertidumbre terrible, pues la mayor preocupación no es que desaparezca el dinero, pues este se traslada a lo que es la bolsa del presupuesto público, pero el problema sería la discrecionalidad en el uso de los recursos, porque los fideicomisos eran instrumentos que permitían tener un destino específico de esos fondos y, en algunos casos, como en el Fortasec, se aplicaban de acuerdo a criterios técnicos, de acuerdo con las propuestas que se presentaban y evaluaban.

Con esta determinación de la Cámara de Diputados, lo que se avecina para Durango, al igual que para el resto de las entidades del país, es una distribución del presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda, donde en un escenario negativo no habrá claridad en la discrecionalidad en el manejo de recursos para la aplicación de programas, proyectos, apoyos.

Añadió que sería el peor escenario, por lo cual consideró necesario trabajar para evitar que esta situación pueda presentarse, para luego puntualizar que esta medida es muestra de lo que se ha visto en los últimos años y que no es exclusivo de esta administración, una tendencia cada vez mayor a centralizar funciones en un gobierno que más que llamarse federal ahora sería un gobierno central.

Explicó que no es exclusivo de este gobierno, pues se tiene el caso del INE, el Código Procesal Penal Único, hay una tendencia a hacer la legislación en materia familiar y quitarle competencias a los estados, aunque puntualizó que no se puede decir si eso es bueno o malo, pero en la medida que no se tomen en cuenta las necesidades de las entidades, en esa medida habrá equivocaciones.

Finalmente, con respecto al tema de la situación que se presenta con la pandemia, el secretario de Gobierno dijo que se hará un exhorto a las autoridades municipales y a la ciudadanía para que se actúe con gran responsabilidad en la apertura de algunas actividades propias del semáforo amarillo, pues dijo que hay preocupación porque el relajamiento que se puede dar puede provocar un retroceso de tres o cuatro pasos en el tema de salud.

