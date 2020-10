Preocupante reducción a Presupuesto 2021: JAT

*Quitan 545 mdp a caminos y carreteras

*Disminuyen 506 mdp a participaciones del estado

Esta mañana el gobernador José Rosas Aispuro Torres informó sobre disminuciones económicas para Durango en el 2021, 545 millones de pesos menos para la construcción de caminos y carreteras en la entidad; además se redujeron 506 millones de pesos las participaciones del estado y sus municipios, lo que afecta directamente a los duranguenses.

En su mensaje el gobernador se dirigió directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, “la Federación no le ha cumplido a Durango, no estamos conformes con el trato a nuestro estado, Durango ha aportado muchos recursos y no hay reciprocidad, necesitamos coincidencias a partir de nuestras diferencias”, lo que muestra un posible distanciamiento entre el gobernador y el presidente de la nación.

Destacó que en 2021 no se podrá dar seguimiento a distintos programas y apoyos a la población, “no hay un solo peso destinado a la modernización de la carretera Durango-Parral, no hay apoyo al empleo, a los deportistas, a la gente del campo, a la innovación tecnológica”, por lo que pidió apoyo de los diputados federales para que sean defensores del presupuesto para Durango.

Recientemente se anunció la extinción de distintos fideicomisos por orden federal, como los de “Fondo Minero”, “Fondo Financiera Rural” y “Fondo de Desastres Naturales”, entre otros, por lo que visiblemente angustiado solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que invierta más, “es tiempo de darle a Durango el lugar y el recurso que merece”.

Hizo mención sobre la reducción en el presupuesto y dijo que de haber algún responsable por sus decisiones se le sancione, “si hay irregularidades que se castigue jurídicamente a quienes hayan hecho mal uso del recurso público, que cada peso sea bien empleado y justificado”, pero pidió también “que no se desampare nuestro estado, se perjudica directamente a los ciudadanos”.

Destacó que por el momento no se aumentará algún impuesto para los duranguenses, pero de no ser beneficiados por la Federación las afectaciones económicas serán para todos el próximo año y concluyó diciendo que por encima de cualquier interés político está su amor por Durango.

