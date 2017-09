Presenta Durango déficit de policías

A pesar de que se trabaja en la capacitación de los policías estatales y en la preparación de 108 nuevos elementos, aún no se cuenta con el número que se requieren en Durango, pues la entidad se encuentra por debajo de la media nacional en este renglón, reconoció el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Javier Castrellón Garza.

Agregó que actualmente sí existe en la entidad un déficit de policías, pues la cantidad de elementos que trabajan en las distintas corporaciones no corresponde a las recomendaciones que se tienen tanto a nivel nacional como internacional, para realizar las tareas de seguridad de acuerdo a la cantidad de habitantes que hay actualmente.

Ante tal situación, el secretario puntualizó que durante la actual administración estatal se buscará realizar la capacitación y posteriormente contratación de nuevos elementos para las corporaciones, con el propósito de reducir el déficit que se tiene actualmente, al tiempo que se refuerzan las acciones en materia de seguridad.

Con respecto al número de policías estatales que se requieren actualmente, el funcionario puntualizó que no se puede proporcionar este dato por cuestiones de seguridad, pero puntualizó que se trata de un tema en el que se trabaja de manera permanente, y muestra de ello son los 108 cadetes que reciben capacitación para incorporarse a la Policía Estatal para el mes de diciembre de este año, con lo cual se reforzará la presencia de la corporación en distintos puntos de la entidad.

Al mismo tiempo, manifestó que el reclutamiento de nuevos elementos se realiza con el objetivo de lograr que se incorporen a la policía los mejores perfiles, pues el objetivo es que quienes se conviertan en agentes, hagan de éste trabajo un proyecto de vida y no acudan solamente en busca de chamba o porque no tienen otras opciones, lo cual se logrará no solamente al conocer las cualidades que presentan los aspirantes, sino también a través de ofrecerles mejores ingresos y prestaciones, pues la meta es que haya más policías de carrera.