Presentan cardiopatías 350 nacimientos al año

Ante factores de riesgo familiares, fetales y maternales

Por: Denice Ramírez

Existe una serie de factores de riesgo que pueden predisponer a una cardiopatía, como familiares, fetales y maternales; cabe señalar que el 80 por ciento de las cardiopatías se dan en mujeres sin factores de riesgo, además en un estudio en la entidad se precisó que de una tasa de 40 mil nacimientos por año, 350 presentaron algún tipo de problema de corazón.

Emilio Antonio González Font, pediatra cardiólogo adscrito al Hospital Materno Infantil, señaló que sin un programa de prevención prenatal o pesquisaje se van a ir encontrando casos de menores con cardiopatías, porque no se les hizo el estudio correspondiente, o lo realizó una persona sin la preparación adecuada.

Para el diagnóstico precoz se trabaja desde el 2005 por parte de la Secretaría de Salud para crear centros de referencia en todo el estado y tener médicos que sepan hacer el ultrasonido obstétrico de pesquisaje, que se le puede aplicar a una mujer embarazada después de las 20 semanas, con una serie de vistas, para con ello detectar sospechas y hacer estudios para ratificar.

Señaló que la prevención solo es la primera parte de la problemática, porque los fetos no necesariamente se mueren por tener una cardiopatía, sino tienen algún fallo funcional, por lo que se hace un estudio del corazón y así poder decidir sobre la forma del nacimiento.

Comentó sobre un caso de una paciente de 36 años con un embarazo de 27 semanas de gestación, a quien le detectaron un corazón grande, causa de muerte en muchos casos, por lo que el equipo multidisciplinario comenzó a darle tratamiento al feto a través de la madre y ahora la bebé ya tiene 10 meses.

González Font dijo que el objetivo es detectar a tiempo estos casos y que no se mueran los niños, pues además de salvarle su vida es brindarle calidad, “la única manera es adiestrando médicos en el estado, médicos capacitados que sepan decir ‘esto puede ser una cardiopatía o puede que no sea’, puede que de 10 casos 8 no tengan nada”.