Presentan documental sobre estudiantes a favor del control de armas en EEUU

Miami, 20 ago (EFE).- Un documental sobre los movimientos de estudiantes a favor de un mayor control de armas en EE.UU., bajo la dirección de Alain Maiki y la producción de la periodista argentina Natalia Denegri, fue anunciado hoy por sus realizadores.

“Por los niños, para los niños” (“For the children, by the children”), con fecha de estreno aún por confirmar, sigue el paso a movimientos como “March For Our Lives” y “Change The Ref”, surgidos tras las matanzas ocurridas en escuelas de Florida y Texas, y que abogan por más control en la venta de armas para así “reducir sus fatales estadísticas”.

Son “voces poderosas y frescas que surgieron después de estas devastadoras y prevenibles tragedias”, dijo Maiki en un comunicado.

De acuerdo con la nota de prensa, a lo largo de este año en Estados Unidos se han registrado unos 20 tiroteos en escuelas y, según un estudio reciente, el país “tiene 57 veces más tiroteos que el resto de las naciones industrializadas juntas”.

El documental, que se exhibirá en plataformas digitales de videos, “sigue las historias de jóvenes estudiantes que estuvieron directamente afectados por la violencia armada”.

“Por los niños, para los niños” incluye entrevistas a personas “a ambos lados del controvertido tema del control de armas” en el país, en un metraje que muestra “de forma directa y cruda lo que realmente sufren las víctimas y sobrevivientes de un tiroteo masivo”, agrega la nota.

“Desde las víctimas hasta los activistas están decididos a asegurarse de que nadie más tenga que soportar lo que ha ocurrido en las escuelas de Estados Unidos durante décadas”, explica Denegri, periodista afincada en Miami y que junto a su casa productora, Trinitus Productions, ha abordado documentales sobre la situación en Venezuela, entre otros temas. EFE