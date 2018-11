Presentan iniciativa a favor de eliminación de la malaria

México, 8 nov (EFE).- Erradicar la malaria en los próximos dos años es el principal objetivo de una iniciativa creada por 9 países de Latinoamérica entre los que se encuentran México, Colombia y República Dominicana, dijeron hoy los responsables del proyecto.

La Iniciativa Regional para la Eliminación de la Malaria (IREM), presentada hoy en la Ciudad de México, se ha creado en conjunto con la Fundación Carlos Slim, Bill & Melinda Gates Foundation, y The Global Fund for Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria y contará con una inversión inicial de 53 millones de dólares otorgados por dichas instituciones.

“El objetivo es llegar a las comunidades más vulnerables, que es la población que más alto riesgo de contagio tiene en la región”, dijo en conferencia de prensa la doctora Emma Margarita Iriarte, secretaria ejecutiva de IREM.

Con este proyecto se busca llegar a regiones focalizadas de los países que forman parte de la iniciativa, incluyendo cuatro estados mexicanos, con la finalidad de detectar y atender los casos de esta enfermedad.

Iriarte señaló que actualmente se han reportado poco más de 40.000 casos de malaria tan solo en Centroamérica, Colombia, República Dominicana y México, en este último país en el último año se han confirmado 600 casos.

Además, dijo que se estima que en la región más de 18 millones de personas están expuestas a contraer esta enfermedad.

Es por ello que la IREM busca erradicar, de aquí al 2020, el contagio de malaria y garantizar que los países que participan en la iniciativa consoliden sus políticas de prevención hacia el 2022.

Para tal fin, Iriarte señaló que es indispensable que los casos detectados sean atendidos en las primeras 48 horas “y así cortar el contagio en humanos para que el mosquito no pueda continuar con el ciclo de transmisión de la enfermedad”.

Por su parte, Roberto Tapia, director general de la Fundación Carlos Slim, dijo que el tratamiento para evitar que el paciente sea transmisor de la enfermedad a través de la picadura de otro mosquito es barato, pues su costo es menor a un dólar.

“Sin embargo es importante garantizar que este tratamiento pueda llegar en tiempo y forma a las comunidades más alejadas”, insistió.

Señaló que para ello, además de los 53 millones de dólares que invertirán inicialmente las instituciones privadas, se necesitará el compromiso de los gobiernos de los países para aportar 50 millones de dólares más con el fin de financiar estas acciones.

Tapia aclaró que en el caso de que el país alcance las metas establecidas en los indicadores acordados, como incentivo, podrá recibir una parte de su inversión para emplearlo de nuevo en programas de salud dentro de su territorio. EFE