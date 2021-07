Presentaron más de 56 mil burócratas declaración patrimonial

La respuesta de los servidores públicos en cuanto a la presentación de su declaración patrimonial y de intereses fue positiva, pues se recibieron más de 56 mil declaraciones solamente del poder ejecutivo, pero se revisan en estos momentos para saber cuántos no cumplieron en tiempo con esta obligación, señalo Raquel Leila Arreola Fallad, secretaria de la Contraloría del Estado.

Recordó la funcionaria que dentro del término que la ley les concede a los servidores para cumplir esta obligación, y cuando no es dentro del plazo determinado, la Secretaría debe enviarles un oficio con la prevención para que en un término perentorio para que la presenten, aunque sea extemporánea.

Sin embargo, aclaró que en años anteriores el número de servidores que presentaron esta declaración en forma extemporánea fue menor, en comparación con el del año pasado, pues en el 2020 fueron aproximadamente 5 mil, mientras en este 2021, se esperaban poco más de 55 mil, aunque la respuesta superó las expectativas que se tenían inicialmente.

Debido a este comportamiento, mientras en el 2020 solo fueron 147 los servidores públicos que no cumplieron con la presentación de su declaración, aunque solamente no la presentaron tampoco de manera extemporánea, en este año todavía no se determina cuántos faltan por cumplir con esta obligación, debido a que todavía se revisan las que se recibieron dentro del plazo establecido por la ley.

Al mismo tiempo, la funcionaria consideró que serán muy pocos los casos, debido a la respuesta positiva que se tuvo cuando esta obligación se extendió a la totalidad de los servidores públicos del gobierno estatal, aunque recalcó que en estos momentos se lleva a cabo la revisión de las declaraciones correspondientes, para poder conocer las que no se entregaron de manera oportuna y actuar conforme lo establece la ley, con una invitación a cumplir con esta obligación.