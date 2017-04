Presidente de CANACINTRA fue víctima de robo en negocio

Empresario de Durango se suma a la victimas de robo en la entidad, fue el día de ayer que un negocio ubicado en el municipio de Francisco I. Madero que pertenece a Mauricio Fernández presidente de la Camara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

“Mi empresa sufrió un robo, en la localidad Arturo Bernal, nos robaron una planta generadora de energía soldadora, afortunadamente reaccionaron bien algunas de nuestras personas, y con el apoyo de la presidencia municipal y los oficiales de seguridad municipal se pudo recuperar esa unidad”.

Precisó que este robo se presentó junto con otros en la entidad, como el robo en la joyería de Paseo Durango, aunque fueron todos en distintos puntos, dijo que es importante poner atención, “estamos en el índice de las ciudades más seguras en el país, no queremos que estos eventos, que aunque sean aislados sigan ocurriendo”.

Expresó que como sociedad se tiene que seguir exigiendo a las autoridades a que hagan algo al respecto.

El empresario destacó que realizó la denuncia correspondiente en Guadalupe Victoria, por lo que espera sea un trámite eficiente, “busca que las personas no salgan libres y no sigan cometiendo fechorías, gente extraña de Nuevo León, no son ni locales, desafortunadamente solo andan viendo que problemas generar”.

Como empresarios seguiremos exigiendo que nos incorporen en esas mesas de seguridad, que supuestamente se van a empezar a implementar y que las oficinas de los ministerios públicos estén cada día más cercanos a la ciudadanía, con rápidos y oportunos sin perder tanto tiempo.