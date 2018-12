Presidente de Chile tiene 39 por ciento de rechazo y 37 por ciento de aprobación, según sondeo

Santiago de Chile, 7 dic (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, tiene un 39 % de rechazo y un 37 % de aprobación, según los resultados de una encuesta presentados hoy por el Centro de Estudios Públicos (CEP), primera desde que el magnate conservador inició su Gobierno el pasado marzo.

El sondeo, uno de los de mayor prestigio que se realizan en Chile, al punto de ser llamado “la madre de todas las encuestas” por la prensa, incluyó esta vez, además de sus tópicos tradicionales, asuntos de contingencia, como el homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca el pasado 24 de noviembre.

Un 21 % no aprueba ni desaprueba a Piñera y el 3 % no sabe o no contesta.

Sobre la confianza que genera el presidente, a un 50 % de los encuestados no le genera confianza y a un 42 % sí, mientras un 8 % no sabe o no contesta.

Asimismo, sólo un 27 % percibe cercano al mandatario, mientras un 67 % opina lo contrario.

En relación con las presiones de grupos y personas, un 35 % cree que Piñera ha actuado con firmeza frente a ellas y 55 % afirma que lo ha hecho con debilidad.

Respecto de los problemas a los que las autoridades deben dar prioridad, destacan la delincuencia (48 %), las pensiones (48 %) y la salud (37 %), aunque el coordinador del área de opinión pública del CEP, Ricardo González, que presentó las cifras, destacó que la delincuencia ha bajado 12 puntos desde 2015 a la fecha como preocupación de la ciudadanía.

Sobre la situación económica, la consulta sobre el momento actual de Chile, si está progresando, estancado, o en decadencia, el 30 % asegura que está progresando, 12 puntos más que en la encuesta anterior, realizada hace un año; un 57 % opina que está estancado (8 puntos menos) y un 12 % que está en decadencia (3 puntos menos).

Según Ricardo González, “las personas están evaluando bien la actual situación”.

En relación con los sectores políticos, sólo el 23 % dijo sentirse identificado con alguno y, de ellos, el 16 % lo hace con la derecha y centroderecha (un punto menos), el 14 % con la izquierda y centroizquierda (un punto menos) y un 8 % con el centro (tres puntos menos), mientras aumentó el grupo de personas que no se identifican con ningún sector.

El alcalde derechista del municipio santiaguino de Las Condes, Joaquín Lavín, es el político mejor evaluado, con un 48 % de menciones positivas; seguido de la expresidenta Michelle Bachelet, con un 42 %, mientas Piñera aparece en el tercer lugar, con un 41 %.

Les siguen los diputados Gabriel Boric y Giorgio Jackson, del izquierdista Frente Amplio, con un 39 % y 37 %, respectivamente; el presidente del socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD) y excanciller, Heraldo Muñoz, y la excandidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, ambos con un 37 %.

En el otro lado de la balanza, el mayor rechazo lo concita la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta del ultraconservador partido Unión Demócrata Independiente (UDI), con un 49 % de menciones negativas.

Le sigue el excandidato presidencial José Antonio Kast, cercano a los nostálgicos de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con un 44 %.

La encuesta se realizó entre el 19 de octubre y el 25 de noviembre pasados e incluyó 1.402 entrevistas en sus hogares a personas mayores de 18 años residentes en 140 localidades del país; su margen de error es del 3 % y su nivel de confianza del 95 %. EFE