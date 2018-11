Presidente de Honduras dice detención de su hermano en EEUU es “golpe fuerte”

Tegucigalpa, 23 nov (EFE).- El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo hoy que la detención en Estados Unidos de su hermano Juan Antonio, al parecer por asuntos ligados al narcotráfico, es “un golpe fuerte para la familia”.

En una declaración a periodistas en la occidental ciudad de Gracias, de donde es originario, el gobernante subrayó que “siempre” ha dicho “que nadie está por encima de la ley”, y que “cada quien es responsable de sus actos”.

“Esa es mi posición de presidente, pero también es un hermano, es un familiar, a nosotros no nos criaron así, nos criaron para respetar a los demás, pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es un golpe fuerte para todos nosotros, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie”, agregó.

El mandatario espera “que el sistema de justicia, como corresponde, le de el espacio -a su hermano- para defenderse”.

“Como familia estaremos, en lo que podamos, en lo que corresponda, para apoyarlo, y que la justicia permita esclarecer si esas acusaciones son ciertas o no”, señaló Hernández.

Además, recordó que antes de ser presidente de Honduras dijo, y ha “sostenido, siempre, que si amigos míos, correligionarios, cualquier hondureño o inclusive parientes me buscaban para temas reñidos con la ley, que no iban a contar conmigo”.

Indicó que hace un tiempo, hacia 2016, cuando circulaban noticias sobre que su hermano podría estar implicado en ilícitos, le dijo a Juan Antonio “tenés que presentarte ante las autoridades correspondientes y dar tu versión”.

“Y le dije que fuera a Estados Unidos”, porque era “una oportunidad para que pudiera explicar cuál es su verdad, cuál es su opinión. En esta ocasión es otra oportunidad para que también se haga justicia, en uno u otro sentido, pero repito, nadie está por encima de la ley, esa ha sido mi conducta y ustedes lo conocen”, recalcó.

También indicó que desde que estuvo en el Parlamento hondureño, como diputado y presidente de ese poder del Estado, mantuvo “una relación muy cercana con las entidades de Estados Unidos para enfrentar los flagelos del mundo del crimen organizado, y lo seguiremos haciendo”.

“Hemos estado en comunicación con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos y aún después de esta noticia, mi posición ha sido la misma. Así es de que espero que el principio de inocencia, del debido proceso y de hacer justicia, prevalezca”, apostilló.

El hermano del presidente fue detenido este viernes en Miami, sur de Estados Unidos, aunque se desconocen las causas.

El 17 de marzo de 2017, cuando Juan Antonio Hernández era diputado ante el Parlamento hondureño, rechazó las acusaciones que le hizo el narcotraficante Devis Leonel Rivera en Estados Unidos, de que lo sobornó para que el Gobierno le agilizara el pago de una empresa del cartel de Los Cachiros.

La denuncia contra Juan Antonio Hernández la hizo Rivera en un tribunal de Nueva York, donde guarda prisión desde 2015, cuando se entregó a la justicia de Estados Unidos.

En marzo 2017, Juan Antonio Hernández señaló que quería “aclarar que este tema de falsas acusaciones no es nuevo, ya fue abordado en la entrevista que sostuve con los funcionarios de Estados Unidos en noviembre del año pasado”.

En 2017 Rivera también implicó en acciones de narcotráfico al expresidente hondureño Porfirio Lobo (2010-2014) y a su entonces asesor en asuntos de seguridad Julián Pacheco, quien ahora es ministro de Seguridad, dos diputados y un alcalde. EFE