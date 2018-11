Presidente de la Fed dice que tipos de interés están cerca de nivel neutral

Nueva York, 28 nov (EFE).- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, afirmó hoy que los tipos de interés en EE.UU. están “justo por debajo” de un nivel neutro y, aunque se mostró optimista sobre la economía, matizó que el banco central no sigue un “camino predeterminado” para sus decisiones de política monetaria.

En un discurso en el Economic Club of New York, al que los mercados reaccionaron con fuertes ascensos, Powell aseguró que los tipos “aún están en mínimos históricos” y se mantienen “justo por debajo” del rango “que se consideraría neutral para la economía, es decir, que no acelera ni frena el crecimiento”.

Powell predijo que la economía del país tendrá un “crecimiento continuado y sólido, un bajo desempleo y una inflación cercana al 2 %”, panorama que “gusta mucho” a una Reserva Federal consciente de que “las cosas a veces resultan ser bastante diferentes respecto a las previsiones más cuidadosas”.

En ese sentido, el máximo responsable del banco central señaló que una política “sólida” debe abordar la “gestión de riesgos” tanto como responder a las “previsiones de base” y reconoció que la gradual subida de las tasas de interés “ha sido un ejercicio de equilibrio de riesgos”.

“Sabemos que avanzar demasiado rápido supondría el riesgo de acortar la expansión. También sabemos que avanzar demasiado despacio -mantener los tipos demasiado bajos durante demasiado tiempo- podría suponer otras distorsiones en forma de una inflación más alta o desequilibrios financieros desestabilizadores”, explicó.

Asimismo, Powell advirtió de que los efectos de las subidas son “inciertos” y pueden tardar “un año o más” en reflejarse en la economía, por lo que, a pesar de que las proyecciones del Comité Federal del Mercado abierto se basan en los “mejores análisis”, el banco central no sigue “un camino predeterminado” en sus políticas.

“Estaremos prestando atención de cerca a lo que nos digan los próximos datos económicos y financieros”, sostuvo el economista, quien recordó que las decisiones de política monetaria buscan “mantener por buen camino” a la economía de acuerdo a la situación cambiante del empleo y la inflación.

A principios de octubre, Powell afirmó que las tasas de interés estaban “muy lejos” del nivel neutro, comentario al que ha seguido una dura etapa para el mercado bursátil, que espera el anuncio de una nueva subida tras la última reunión del año, el 18 y 19 de diciembre.

Hoy, en cambio, el Dow Jones de Industriales, principal referencia de Wall Street, se disparó casi 500 puntos de cara a este esperado discurso, en el que Powell también se refirió al nuevo informe sobre estabilidad financiera que elaborará la Fed dos veces al año.

Citando una famosa frase, consideró que la “vigilancia eterna es el precio de la estabilidad financiera”, por lo que esos informes “deberían ser vistos como el resultado de un chequeo habitual de salud”, que “todo el mundo espera que no sea muy emocionante”. EFE