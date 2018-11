Presidente de Perú afirma su Gobierno respeta Constitución y división poderes

Lima, 2 nov (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, afirmó hoy que su Gobierno es respetuoso de la Constitución y la división de poderes, después de que el exgobernante Alan García acusara a su régimen de “haber politizado la justicia”.

“Que quede bien claro: somos absolutamente respetuosos de la Constitución y la división de poderes”, enfatizó Vizcarra en un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter.

El gobernante agregó que los peruanos deben “trabajar juntos en la lucha frontal contra la corrupción. En democracia, sin amenazas, ni blindajes”.

“Pongamos el Perú primero”, concluyó.

Este jueves, el expresidente García (1985-1990 y 2006-2011) señaló, también en Twitter, que el Gobierno estaría detrás de la decisión judicial que ordenó 36 meses de prisión preventiva contra la líder opositora Keiko Fujimori, quien está siendo investigada por un presunto lavado de activos.

García se preguntó si en Perú se estaba fraguando un golpe de Estado porque, en su opinión, el Ejecutivo también quiere la destitución del Fiscal de la Nación (fiscal general), Pedro Chávarry, quien es seriamente cuestionado por sus presuntos vínculos con un trama de corrupción en la Judicatura peruana.

“El presidente y su primer ministro, después de encarcelar a Keiko Fujimori, exigen al Congreso expulsar al Fiscal de la Nación. Han politizado la justicia. ¿Es un golpe?”, señaló García.

Agregó que esta supuesta “guerra” del Ejecutivo contra Chávarry se origina en “el miedo al tema Chinchero”, en referencia a la denuncia de presuntas irregularidades en la concesión para la construcción del aeropuerto internacional del Cusco, cuando Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones.

García, quien se encuentra en España, replicó luego un mensaje del congresista de su partido Javier Velásquez, quien acusó al Gobierno de aprestarse “a tomar al Ministerio Público” a través del primer ministro, César Villanueva.

Estas afirmaciones fueron respondidas por el congresista oficialista Juan Sheput, quien se preguntó en Twitter: “¿de cuando acá luchar contra la corrupción es un “golpe de Estado”?”.

“A menos que estén hablando en defensa de un estado cleptocrático (gobierno de los corruptos), ese en el cual todos los poderes están articulados para robar. Cómo se nota el nerviosismo de algunos”, señaló Sheput.

En declaraciones publicadas hoy por el diario Perú21, el legislador añadió que la postura de García obedece a intereses políticos y que se está “curando en salud” ante el avance de las investigaciones que también se le siguen por un presunto caso de pago de sobornos para la construcción del Metro de Lima.

En referencia a la orden de prisión contra Keiko, el legislador también señaló que García “no dijo nada” cuando el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia permanecieron encarcelados durante 9 meses por acusaciones similares de presunta corrupción.

“Allí sí celebró y no había golpe de Estado, ¿por qué ahora sí? El gran problema que tiene el ex presidente García es su credibilidad, puede decir lo que crea conveniente, pero la gente no le da importancia”, concluyó. EFE