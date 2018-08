Presidente de RAI rechazado por Parlamento italiano se mantendrá en el cargo

Roma, 2 ago (EFE).- El designado presidente de la televisión pública italiana RAI, Marcello Foa, que fue propuesto por el Gobierno de coalición entre los populistas Movimiento Cinco Estrellas y la Liga y rechazado el miércoles por el Parlamento italiano, se mantendrá en el cargo de forma provisional.

Así lo anunció el propio Foa en las redes sociales en las que dijo que esperará “las indicaciones” del Consejo de Administración para conocer su futuro y hasta entonces guiará la compañía, “en el pleno respeto de las leyes y los reglamentos”.

“Aunque muchos continúan provocándome de diversas formas, no cederé ante esas provocaciones y esperaré con mucha serenidad y confianza a que los accionistas me digan qué es oportuno hacer, no por mi interés, sino por el interés de la RAI”, sostuvo en un vídeo publicado en Facebook.

Foa, periodista milanés de 55 años, fue propuesto por el Ejecutivo italiano -formado por el Cinco Estrellas (M5S) y el partido ultraderechista Liga- para ocupar la presidencia de la radio televisión pública italiana.

El martes fue elegido presidente del ente por parte de su Consejo de Administración, pero la ley italiana establece que para que su designación entre en vigor debe ser confirmada por la comisión parlamentaria de Vigilancia de la RAI.

El miércoles, recibió 22 de los 27 votos favorables necesarios para que se ratificara su elección, por lo que se impidió así su validación.

Se abstuvieron el Partido Demócrata (PD, centroizquierda), Libres e Iguales (izquierda) y la conservadora Forza Italia de Silvio Berlusconi, este último acudió coaligado con la Liga a las elecciones generales del pasado marzo en Italia y argumentó que su abstención era de protesta contra la decisión del Gobierno de no consultar con la oposición el nombramiento.

Diversos miembros de la política han criticado la decisión de Foa de permanecer de forma temporal en el cargo.

El diputado del PD Andrea Marcucci ha calificado esta iniciativa de “ocupación abusiva” y ha dicho que si continúa su partido pedirán “al presidente de la República (Sergio Mattarella) ser recibido”.

También el senador del PD Ernesto Magorno tildó de “inaceptable” esta decisión, mientras que para el diputado de Libres e Iguales, Roberto Speranza, “es impresionante la habitual ocupación del poder del Gobierno” formado por el M5S y la Liga. EFE