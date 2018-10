Presidente de Siemens no acudirá a foro en Riad tras asesinato de periodista

Berlín, 22 oct (EFE).- El presidente de Siemens, Joe Kaeser, anunció hoy su decisión de no acudir al conocido como “Davos del desierto”, foro inversor que arranca mañana en Riad, mientras no se esclarezcan las circunstancias en torno al asesinato en la embajada saudí en Turquía del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Kaeser asegura que “Siemens es un socio fiable y comprometido” tanto con Arabia Saudí como con su plan “Vision 2030”, con el que el país busca transformar su economía más allá del petróleo, pero “ahora es necesario conocer la verdad y aplicar la justicia”, subraya.

En un extenso mensaje en la red social Linkedin, Kaeser explica que de tres posibles opciones, finalmente eligió la primera, la de no ir, que es “la decisión más limpia, pero no la más valiente” y que supone sumarse a la tendencia mayoritaria y no abordar y resolver los problemas.

“Nosotros en Alemania deberíamos saber por nuestra historia a dónde puede conducir que la gente se mantenga al margen de los problemas y no hable hasta que ya es demasiado tarde”, afirma.

La segunda opción, agrega, era la de enviar a un representante de segunda o tercera fila, como han hecho otras empresas, entre ellas, algunas de la competencia, pero siempre estuvo claro para él que quedaba descartado, porque los líderes no se esconden detrás de su gente “cuando las balas vienen de frente”.

La tercera opción, la que Kaeser dice haber considerado durante mucho tiempo, era la de acudir al foro y abordar el asunto.

“Mientras la primera opción es la más simple y responde ampliamente a las expectativas, la tercera habría sido la más valiente, y la más honesta desde mi punto de vista”, escribe.

Según Kaeser, “por muy bárbara que pueda haber sido la muerte del señor Khashoggi y por muy difícil que sea creer la ‘historia de un accidente'”, el crimen no ha sido cometido por los 33 millones de saudíes ni por los “estimados clientes”, ni los socios saudíes, ni los dos mil empleados de Siemens en Arabia Saudí.

“Toda esta gente se merece respeto y aliados estrechos que digan lo que piensan y pidan total transparencia y justicia”, afirma, y reitera que “la historia ha mostrado que cuando las cosas son complicadas, la mejor opción es hablar los unos con los otros y no los unos sobre los otros”. EFE