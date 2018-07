Presidente electo de Paraguay inicia hoy viaje a Guatemala y Estados Unidos

Asunción, 26 jul (EFE).- El presidente electo de Paraguay, Mario Abdo Benítez, iniciará esta tarde una gira internacional que comenzará el viernes en Guatemala, donde se reunirá con el mandatario Jimmy Morales, y seguirá por Estados Unidos.

El futuro presidente, que asumirá el 15 de agosto, dio esa información a los medios frente a su residencia, donde indicó que su estancia en Estados Unidos responde a una agenda económica.

“Voy a estar mañana por Guatemala, visitándole al presidente de Guatemala, voy a almorzar con él, quien ya ha confirmado su presencia en la inauguración de nuestro mandato, y después tengo una gira por EE.UU, voy a estar en Miami con el Comando Sur (comando estadounidense que abarca el América Latina y el Caribe), en Washington, Nueva York”, dijo.

“Es una agenda económica”, agregó Abdo Benítez, del conservador Partido Colorado, respecto a su viaje a Estados Unidos.

No obstante, precisó que la agenda oficial “con todas las actividades” se daría a conocer a través del futuro canciller, Luis Alberto Castiglioni.

Añadió que esta agenda internacional se viene “construyendo desde hace un tiempo” y resulta “impostergable”.

El viaje internacional se hizo público después de que Abdo Benítez confirmara que no podrá acudir a los actos fúnebres del ministro de Agricultura, Luis Gneiting, fallecido este miércoles en un accidente aéreo.

“Esta tarde voy a estar saliendo del país y le he solicitado al próximo ministro de Agricultura y Ganadería, al compañero Denis Lichi, que me represente en todos los actos en estos días que, lastimosamente, yo no voy a poder estar”, expresó.

Gneiting, junto al viceministro de Ganadería, Vicente Ramírez, el exviceministro de Agricultura y Ganadería Gerardo López, piloto de la nave, y el funcionario del ministerio y copiloto Luis Charotti fallecieron este miércoles después de que la avioneta en la que viajaban se estrellara a unos 8 kilómetros del aeropuerto de Ayolas, al sur de Paraguay, desde donde despegó.

Las autoridades encontraron esta mañana los restos de la aeronave y prosiguen la recuperación de los cuerpos y de los restos del avión de cara a determinar la causa del accidente. EFE