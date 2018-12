Presidentes desconocen a dirigente de la FEUD

El Consejo de Presidentes de la Sociedad de Alumnos de las diferentes unidades académicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) que integran la Federación de Estudiantes, sesionó para tomar una decisión sobre el presidente Favián García Arrieta y el caso donde se vio involucrado por la agresión a un joven, determinando destituirlo de su cargo ya que de acuerdo a los estatutos es algo de lo que tienen facultad de hacer.

El líder de la FEUD fue señalado por parte de Brian Parra como uno de sus agresores, por lo que las autoridades correspondientes ya tienen iniciado un proceso de investigación del caso. En lo correspondiente al tema estudiantil, los presidentes de sociedades de alumnos de la UJED tomaron la determinación de desconocerlo como su representante.

Reconocen que en el tema de seguir siendo alumno de la Universidad es algo que no les corresponde, pero sí el decidir que sea o no su representante. En la misma junta de presidentes, se reconoció a Giovanni Rosso como vicepresidente de la Federación, a quien le corresponde asumir el cargo de presidente, aunque falta se haga el proceso de toma de protesta correspondiente.

Cabe mencionar que Favián García Arrieta había pedido un permiso para ausentarse por 65 días, para retomar su cargo, cuestión que ya no será necesaria, pues los estudiantes determinaron que ya no es quien los representa. El ex líder enfrenta un proceso por los cargos de lesiones calificadas y privación de la libertad.

Fue el 7 de noviembre cuando ocurrió la agresión contra Brian Parra, y fue hasta este 4 de diciembre que el Consejo de Presidentes de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) determinó la destitución.

La cuestión de que sea expulsado corresponde a la Comisión de Honor y Justicia de la UJED, que espera tener más elementos para determinar la sanción al alumno, pues se ha destacado que no ha terminado el proceso y tiene la oportunidad de defenderse.