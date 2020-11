Presume Mohamed el tercer título copero del Monterrey

Monterrey (México), 4 nov (EFE).- El argentino Antonio Mohamed, entrenador del Monterrey, aseveró este miércoles, después de que su equipo ganó el título de Copa del fútbol mexicano al Tijuana, que con este campeonato dejarán su huella en los Rayados.

“Entramos en la historia del equipo y queremos seguir haciendo más. Hoy somos los campeones vigentes de Concacaf, Copa y Liga; no es fácil llegar a esta instancia y hay que festejarlo”, presumió el técnico al final del partido de vuelta que empataron por 1-1.

En el duelo de ida de esta final, en casa de Tijuana, el 21 de octubre pasado, la victoria fue para Monterrey por 1-0.

Para la vuelta, esta noche en Monterrey, el equipo local soportó la presión de Tijuana. Rayados se fue al frente con 1-0 gracias al tanto del holandés Vincent Janssen de penalti. Tijuana hizo el 1-1, pero Monterrey se coronó gracias al tanto de la ida por marcador de 2-1.

Con la victoria en el torneo de Copa de esta noche, Monterrey consiguió el triplete para su equipo. Ganó la Liga de Campeones de Concacaf en 2019, fue monarca de Liga en el Apertura 2019 y ahora es campeón de la Copa del fútbol mexicano 2020.

El timonel envió una dedicación especial por este título, al haberlo ganado en medio de la crisis provocada por la COVID-19 que obligó a jugar esta final sin público en las gradas.

“Estoy contento por la institución, por la gente que siempre nos apoya; el título es para ellos que no pudieron acompañarnos en el estadio, pero seguro estuvieron desde casa apoyándonos y son el sostén de este equipo porque son incondicionales”.

Monterrey consiguió esta noche el tercer título de Copa de su historia. Ganó su primera Copa en el torneo 1991-1992 y la número dos en el Apertura 2017.

El equipo con más Copas ganadas en México es el América con seis, seguido de León y Puebla, con cinco cada uno.

“Yo no consigo nada si no es por los jugadores y les agradezco a ellos que siempre están para saber levantar a este equipo, cada que cae. Estoy orgulloso de pertenecer a este club. Ahora a celebrar, y luego a trabajar porque todavía queremos más”, concluyó. EFE

