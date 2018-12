Presupuesto federal, igual que una pistola en la cabeza: EVV

Con el presupuesto federal que se plantea para Durango en el 2019 equivale a que le pongan una pistola en la cabeza, pues proponer un incremento del 3 por ciento respecto a este año no representa un beneficio para un estado que depende en un 94 por ciento de los recursos federales, señaló el diputado Esteban Villegas Villareal.

Entrevistado poco antes de la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, el legislador manifestó que se ve con tristeza que después de que durante los últimos años se lograron presupuestos federales históricos para el estado, ahora se plantee un incremento que no representa nada, pues si no hay un aumento real implica que no se podrá tener el crecimiento esperado.

A esta situación hay que agregarle que se reducirán los recursos para educación, salud, ciencia y tecnología, en acceso a vivienda y en las becas para los jóvenes, pues aunque en este año se aplicaron 115 mil millones en este rubro, para el 2019 se destinará solamente el 15 por ciento de esta cantidad para los estudiantes.

Externó que este panorama plantea un estado de indefensión complicado para Durango, pues prácticamente no se le incrementa el presupuesto, a diferencia de otras entidades como Sinaloa que recibirá un 30 por ciento más de recursos.

“Creo que falta que los diputados federales hagan su trabajo, que hagan un equipo con los secretarios de todas las áreas para que desde ya estén en la Ciudad de México para solicitar al Congreso de la Unión que se reconsidere este presupuesto”, dijo.

Villegas Villarreal consideró necesario buscar que la asignación presupuestal para la entidad sea mayor, además de solicitar también que el gobierno federal se haga cargo de los gastos que se aplican en salud, pero de todos, no solamente del Seguro Popular, así como los educativos, para que la entidad pueda tener más recursos.