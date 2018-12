Presupuesto sin beneficio para la población: Antorcha

El presupuesto que pretende aplicar el Gobierno Federal para el año entrante no beneficiará a la población que se encuentra en condiciones de pobreza, pues aunque darán apoyos a los adultos mayores y a los jóvenes no se reflejarán en mejores condiciones de vida para las familias pobres, pues ya no tendrán apoyos para infraestructura básica como redes de agua potable, alcantarillado, vivienda, entre otros, señaló el dirigente de Antorcha Campesina en Durango, Pedro Martínez Coronilla.

En rueda de prensa, manifestó que el gobierno federal juega con el presupuesto para el año entrante, pues para elaborar la propuesta no tomó en cuenta la opinión de la población, pues para algunas cuestiones ha realizado encuestas ciudadanas y para determinar la aplicación de recursos no le preguntó a nadie.

Apuntó que en el proyecto que se analiza en estos momentos, a pesar de que se hace énfasis en los recursos que se destinarán a los temas de carácter social, como son los apoyos para los adultos mayores y para los jóvenes, tanto los que no estudian ni trabajan, como para los que van a la escuela, se dejan sin presupuesto programas dirigidos al combate a la pobreza, como son los de infraestructura básica para las comunidades que se encuentran en esta situación.

El dirigente de Antorcha Campesina en la entidad, manifestó que aunque no existe un rechazo a que se otorguen recursos económicos a los viejitos y a los jóvenes, resulta cuestionable que mientras por una parte a los estudiantes de nivel medio superior se les otorgue un apoyo de 800 pesos por mes para que continúen su preparación, y por la otra, se les mantiene en condiciones limitantes, en viviendas precarias que no cuentan con agua potable, con drenaje, en calles que no tienen pavimento, sin la posibilidad de mejorar esta situación.

Además de ser una situación contrastante, esta forma de manejar los programas sociales no ayudará a reducir los índices de pobreza que se tienen actualmente en Durango y en el país, pues por un lado se apoya a quienes tienen necesidad, y por el otro se les descobija en acciones que también influyen en sus condiciones de vida.

Ante tal situación, señaló que este viernes más de 50 mil personas que forman parte de la organización Antorcha Campesina se manifestaron en la Ciudad de México, ante la Cámara de Diputados, para exigirles a los legisladores federales que se modifique el presupuesto federal y se contemple un apoyo verdadero a la población que se encuentra en la pobreza.