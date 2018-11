Pretende IEPC gastar 266 mdp en 2019

Juan Enrique Kato, consejero presidente del IEPC, señaló que fue presentado y se espera sea aprobado el presupuesto para el proceso electoral 2019, el cual asciende a 266 millones de pesos, donde se contempla una reducción de 12 millones para que sean unas elecciones austeras. Comentó que las precampañas darán inicio en febrero, para que los partidos políticos vayan eligiendo a sus candidatos.

Este presupuesto fue presentado al titular del Ejecutivo, quien lo remitirá al Congreso para que sea autorizado y se pueda destinar de manera consciente en todo lo que será el proceso electoral, el cual tendrá la finalidad de solventar las actividades mínimas e indispensables, a comparación de otros procesos este es el que maneja mayor índice de austeridad, debido a la reducción que se busca implementar.

“Los ajustes y reducciones se harán en todos los capítulos y en todas las partidas durante todo el proceso. Hemos hecho un esfuerzo de austeridad, de racionalidad, pero que nos permita contar con el presupuesto mínimo para realizar y llevar a buen puerto este proceso electoral y así se pueda seguir trabajando con la transparencia con que el IEPC se caracteriza”, señaló.

Indicó que el 1 de noviembre de manera oficial inició el proceso electoral de la mano con el INE, con la finalidad de brindarle a la sociedad duranguense un proceso digno.

En otro tema señaló algunos de los requisitos que debe cumplir un alcalde que tenga la intención de reelegirse, como: ser ciudadano mexicano, contar con residencia efectiva, entre otros.

De igual manera indicó que se aprobó una serie de acciones en favor de las mujeres, ya que en este proceso electoral tendrán que ser postuladas de los 39 ayuntamientos 20 mujeres y 19 hombres en el caso de las alcaldías.

“En el caso particular del actual presidente municipal de Durango, en el sentido de la reelección, tiene que ser postulado por la misma alianza que lo lanzó, en dado caso de que no haya renunciado a la militancia, si no es el caso, y renunció a tiempo, puede ser candidato por otro partido o de manera independiente”, finalizó.