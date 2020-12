Prevalece corrupción en Durango

*Causa de que muy pocos delitos se denuncien: OICC

Los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental ubican a Durango como la entidad donde existe una mayor prevalencia de corrupción en todo el país, pues indica que actualmente tiene un 25.4 por ciento, que es el porcentaje más alto en México, señaló Carlos Güereca Prado, presidente de la Organización Interamericana de Consejos Ciudadanos.

Al referirse a estos datos estadísticos, así como a los que arrojó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad del INEGI, manifestó que la corrupción, la inseguridad y la impunidad son algunos de los problemas que más afectan a la entidad, además de constituir las principales causas de preocupación entre los ciudadanos.

Puntualizó que en el tema de seguridad se observa que en el caso de los delitos denunciados prácticamente una tercera parte no tienen una carpeta de investigación, y de los que tienen carpeta en el 44.5 por ciento no pasa nada, en el 29.2 por ciento está en trámite, lo cual indica que en más de un 70 por ciento de los delitos denunciados, que son pocos, no pasa nada.

Solo en el 7.5 por ciento de los casos con denuncia el afectado recuperó sus bienes en caso de robo, el 4 por ciento tuvo reparación de daños, en un 3.7 por ciento se puso a disposición al delincuente ante un juez.

Consideró que se trata de una situación preocupante, porque son muy pocos los delitos que se denuncian, aproximadamente un 8.1 por ciento, pero aún dentro de este porcentaje, en el 70 por ciento no pasa nada, situación que indica una alta burocracia y una desconfianza mayor de la ciudadanía hacia las autoridades.

Añadió que las encuestas mencionadas indican que las principales preocupaciones de los duranguenses son la inseguridad, ya que el 68.2 por ciento dijo sentirse inseguro; la segunda causa es el desempleo, le sigue la salud, la pobreza y la corrupción.

En cuanto a los problemas que la gente percibió alrededor de sus hogares, el más frecuente es el consumo de alcohol en la calle con un 62.3 por ciento, el consumo y venta de drogas, robos y asaltos, así como el pandillerismo, causas por las que el duranguense se siente preocupado.

Otros temas de interés social que generan mayor preocupación en la población son la inseguridad, el desempleo, la salud pública, la pobreza, el aumento de precios a los productos, la escasez del agua, la educación y por último los desastres naturales.

Por lo que se refiere a los niveles de corrupción, 68.9 por ciento de los duranguenses percibe que los jueces son corruptos, mientras 65 por ciento percibe altos niveles de corrupción en el Ministerio Público, además de que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, se hizo una comparación entre 2013 y 2019, la cual ubica a Durango como la entidad donde se registró el mayor aumento en la corrupción a nivel nacional.

“Esto indica que Durango es el estado donde hay una prevalencia de corrupción más elevada en todo el país, que en el caso de la entidad asciende a un 25.4 por ciento, mientras que en 2013 estábamos en un 7.8 por ciento”, dijo el presidente del OICC, para manifestar que el número de personas que no denunciaron y han sido víctimas de corrupción es el más elevado del país con un 92.9 por ciento, lo cual indica que hay un nivel muy elevado de impunidad en la entidad.

Ante esta circunstancia, manifestó que Durango requiere una recomposición de las políticas públicas en materia de seguridad y en materia de justicia, pues es considerado como el más corrupto del país, como lo indican los resultados estadísticos que dio a conocer el INEGI este jueves.

