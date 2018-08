Prevalece desabasto de medicamentos en Mezquital

“Hace 15 días el secretario de Salud prometió que esta semana se iban de resolver al menos los problemas más urgentes en los hospitales regionales, sin embargo, no solo no se resolvieron, si no que están peores que hace dos semanas”, así lo dijo Pedro Martínez Coronilla, dirigente estatal del Movimiento Antorchista, en las afueras de las Secretaría de Salud, acompañado de unos 500 antorchistas.

Los inconformes permanecieron unos minutos frente a la dependencia y al no ser atendidos por el secretario de salud, iniciaron una marcha por la avenida Cuauhtémoc, doblando en la 20 de Noviembre, hasta llegar al Congreso del Estado en donde hicieron un mítin de protesta y posteriormente se instalaron en plantón indefinido.

Denunciaron problemas como el desabasto de medicamentos en los hospitales y centros de salud, material básico de trabajo como batas, algodón, etc., cobro excesivo de las ambulancias, maltrato a los pacientes por parte de los trabajadores, etc.

Martínez Coronilla aseguró que sí ha habido pérdidas humanas por el desabasto de medicamentos en Mezquital y reprochó que mejor en otros estados atiendan mejor a los duranguenses que en su propio estado “tenemos el caso de un municipio pequeño de Nayarit, de nombre Jesús María, donde la gente prefiere viajar 7 u 8 horas para llegar hasta allá, porque la atención es de calidad”.