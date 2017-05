Prevalecen desapariciones, tortura y Detenciones arbitrarias en México: CNDH

Actualmente prevalecen en México los problemas de desapariciones, el flagelo de la tortura y detenciones arbitrarias, además de los que se presentan en relación con la migración, señaló el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl González Pérez.

Durante una visita que realizó a Durango, para entregar el Premio Estatal de los Derechos Humanos, el presidente de la Comisión puntualizó que dentro de estos problemas, la migración es considerada como uno de los más sensibles, pues la política negacionista del presidente de Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, su política de xenofobia y racismo, que han sido condenadas por este organismo al igual que su discurso de odio, que pasa de las palabras a la persecución y en ocasiones a la extinción, plantea la necesidad de pedir a las autoridades federales y estatales, sobre todo en fronteras, que el trato que se pide para los connacionales en el vecino país, también se le de a los nacionales de Centroamérica cuando buscan una oportunidad de vida, en su tránsito por México.

Puntualizó que el tema de los migrantes siempre ha estado presente, pues manifestó que a veces no se observa con mirada humanitaria, ni se toma en cuenta que la gente no se desplaza por gusto de donde se encuentran su arraigo y sus tradiciones, sino por violencia o pobreza. “Lamentablemente si no aplicamos una política humanitaria, se exponen a riesgos de vejaciones en su tránsito”, dijo textualmente, al señalar que tal es el caso de las mujeres, en manos de agentes que no cumplen con su deber y que se desvían en su actuación, y también por el crimen organizado.

Cuestionado sobre si se actúa contra los agentes, el presidente de la CNDH, reconoció que existen problemas porque las autoridades de los tres niveles de gobierno no han podido combatir el flagelo del crimen organizado ante el cual se exponen las personas migrantes, para señalar que un tema que motivó un pronunciamiento de la comisión ante las autoridades es el que se refiere a niñas, niños y adolescentes no acompañados, pues ellos atraviesan por territorio nacional en busca de una mejor vida, para alejarse de la violencia, pues sus padres prefieren eso a que sufran vejaciones en sus lugares de origen.

Por lo que se refiere a Durango, manifestó que la entidad no es ajena a lo que sucede en otros estados, donde uno de los temas que se plantean es el de las detenciones arbitrarias, además de que también hay señalamientos de tortura, así como también se tiene un reporte sobre 18 fosas clandestinas, de las cuales ha dado cuenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos.