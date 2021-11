Prevalecerá austeridad en presupuesto estatal

*Para lograr reducir déficit por gasto educativo: Aispuro

Por: Martha Medina

El del 2022 será un presupuesto estatal sumamente austero, para lograr reducir el déficit que se tiene actualmente por el gasto educativo, informó el gobernador José Aispuro Torres, quien dijo que a pesar de esta situación no se incrementarán los impuestos ni se crearán otros nuevos.

Entrevistado poco antes de asistir al informe de trabajo de la presidenta del DIF Estatal, Elvira Barrantes de Aispuro, el mandatario dijo que en estos momentos se trabaja en la elaboración del proyecto de presupuesto para el 2022, el cual se entregará al Congreso local antes de que termine este mes.

Recordó que el plazo para entregar el proyecto de Leyes de Ingresos y Egresos concluye el 30 de noviembre, por lo cual solamente se esperaba conocer el presupuesto que se aprobó por parte de la Federación, para presentar el paquete económico del Gobierno del Estado.

Con respecto al contenido del paquete, puntualizó que en el tema de ingresos “no habrá ningún incremento a las tasas impositivas, y en el tema de egresos lo que he dicho es que será un presupuesto sumamente austero para poder lograr que el déficit que tiene hoy el Gobierno del Estado en materia financiera por el compromiso que tiene en materia educativa, que, reitero, somos el estado que porcentualmente le aporta más recursos a la educación y derivado de eso se ha generado un problema, porque en otros tiempos esto se financiaba con recursos extraordinarios de la Federación”, dijo el gobernador, al manifestar que se tocan puertas para conseguir un respaldo adicional, para poder entregar finanzas sanas al próximo gobierno.

Dijo que si no se resuelve esta situación, quien llegue al gobierno tendrá el mismo problema que se presenta actualmente, el cual antes no se tenía porque se recibía un recurso adicional llamado USER 80, además de otra partida de apoyo para el saneamiento financiero, los cuales ya no llegan, por lo cual el presupuesto será muy austero y con lo que se tenga se atenderán las necesidades más elementales, los programas básicos, además de que se reducirá el gasto corriente.

Por otra parte, al referirse al informe de la presidenta del DIF Estatal, destacó los resultados que se han tenido desde que inició esta administración, reflejados en los centros de rehabilitación que se han atendido, que constituyen la mejor red que hay en todo el país, además de que se cuenta con la Ruta Azul para transportar a personas con discapacidad.

También se tiene la participación de la institución en el área de Cancerología, que ha contribuido a convertir a Durango en una referencia a nivel nacional en la atención a pacientes con cáncer, al contar con moderna tecnología para ello; en asistencia social Durango atiende carencias alimentarias en todo el estado, apoyo a personas con discapacidad, participa con la Cruz Roja en la construcción de un nuevo edificio, entre otras acciones que se realizan.

Finalmente, en cuanto al proyecto de Agua Saludable que se realiza en La Laguna, dijo que seguirá el apoyo para lograr que avance, además de que continuarán las gestiones para lograr la construcción de la presa Tunal II, que también resolverá el abasto de agua en esta ciudad.

