Prevé Canaco gran incertidumbre para empresas

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango renovará presidente, por lo que Jaime Mijares expresó en su última declaración al frente del organismo que “se prevé gran incertidumbre para las empresas que tienen pocos recursos y capacitación, por los aumentos de precios y la competitividad, es un momento muy difícil, no se había presentado un descontento social tan grande”.

Manifestó que son las pequeñas empresas las que sufrirán sobre todo con la inflación, por la espiral ascendente que se presenta en todos los productos y para enfrentar la economía maltrecha que está en Durango y en el país.

“Hay una incertidumbre sobre los empleos que se pueden perder, pero es difícil establecer una cifra exacta”, aseguró.

“Se genera caos, psicosis, preocupación, para provocar pánico y que la gente pierda de vista el verdadero problema, entonces entra el gobierno a resolverlo, pero el problema no es el aumento de la gasolina, sino ha sido la corrupción que siempre ha existido en México y no se ha podido eliminar”, agregó.

Dijo que es una medida positiva el establecer por parte de gobierno unos meses para obtener las placas, pero se pueden implementar los programas que sean y gratis, pero mientras la autoridad no haga nada por quienes no las traigan, como los que tienen otro tipo de servicios, no se logra nada.

“Mientras hagan bien las cosas los gobiernos y gasten bien el dinero, sí alcanza, pero si se lo van quedando o lo van gastando mal, pues no”, finalizó.