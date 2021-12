Prevén aumente trabajo infantil por temporada

Ante el riesgo de que se incremente el trabajo infantil tanto en este municipio como en otros de la entidad, es necesario que se intensifiquen las acciones para prevenir este problema, a través de invitar a la sociedad en general a que no den dinero a las niñas y niños que realizan alguna labor en la calle, señaló Armando del Castillo Herrera, secretario ejecutivo el Sistema de Protección a Niñas y Niños en el estado.

Al referirse a este problema que se presenta en la entidad, destacó la participación de los municipios de Durango y Gómez Palacio, donde se lleva a cabo una campaña dirigida a la población en general con el objetivo de socializar el tema del trabajo infantil e invitar a los padres de familia, a la sociedad en general para que no se les dé dinero, “no por no ayudarlos, sino porque se fomenta el trabajo infantil, porque se incrementa la situación de niños en calle, con ello creo que podemos abonarle a niñas y niños desde otra perspectiva, pero no fomentando a que realmente tengan una ganancia en la calle porque finalmente son utilizados por los padres de familia en muchas ocasiones”, dijo textualmente el funcionario.

Agregó que se trata de menores de edad que no solamente corren el riesgo del trabajo en la calle, sino otras situaciones que están latentes, para luego expresar un reconocimiento al trabajo articulado que se ha realizado para apoyar a niñas y niños que se encuentran en un padrón específico y se ha buscado ayudarlos en otros aspectos que mejoran sus condiciones, como sucede actualmente con 500 niños en la capital del estado.

Al mismo tiempo, manifestó que durante este año, además del apoyo a menores que se encuentran en esta situación, también se han atendido entre 8 mil y 9 mil niñas y niños, por diferentes situaciones.

