Prevén gasolineros pérdida de utilidades del 15%

Con las nuevas dinámicas de cobro y distribución de los combustibles por parte de Pemex el sector gasolinero en Durango prevé pérdidas por utilidades superiores al 15 por ciento según dio a conocer el empresario local Carlos Segovia Mijares, por lo que no descartó que muchos concesionarios de la paraestatal cambien su franquicia por una extranjera cuando se dé la apertura del mercado.

Aseguró que con aumentos como el que entró en vigor a partir del 1 de enero los franquiciatarios ganan menos, contrario a lo que se podría pensar, ya que existe una menor venta en litros ya que la ciudadanía se vuelve más cautelosa en su gasto, por lo que importar energéticos de refinerías internacionales comienza a ser una opción viable para los empresarios de este sector.

Ahondó en que una estación vende normalmente hasta 20 mil litros de gasolina magna cada tercer día y 20 mil litros de Premium cada seis, por lo que si bien no se ha dejado de consumir sí podría prolongarse el periodo en que una persona reposta su tanque; “esto lo hemos visto en los últimos días, solo en el tema del diésel las ventas se mantienen iguales por el transporte público”.

Señaló que en sí no se puede hablar de una disminución en ventas pero sí de una migración de usuarios, ya que quien consumía gasolina roja ahora pasará a la verde al ser esta menos costosa; “la gasolina Magna está consolidada en el 80 por ciento de las preferencias. Hemos visto una baja en usuarios de Premium del 15 por ciento, por lo que los inventarios de esta son menores”, dijo.

Segovia Mijares mencionó que habrá de esperar a que se dé la liberación de precios de los combustibles en la región que le corresponde a Durango, programada para el mes de abril, y conocer qué dinámica traerán las empresas trasnacionales para saber cuántos franquiciatarios de Pemex se mudarían a estos consorcios, sobre todo si estos optan por vender en base al mínimo.

Por su parte Carlos Mijares Estrada, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) aseguró que no existe desabasto de gasolina en la ciudad pero no se descarta que esto suceda si se da un nuevo aumento en febrero; agregó que algunas gasolinerías que no estén asociadas en grupos corren el riesgo de cerrar cuando se dé la liberación de precios.