Prevén poca afluencia en restaurantes por Día del Padre

El Día del Padre es todo lo contrario al festejo del 10 de Mayo, donde la afluencia de personas y reservaciones abarrotan los restaurantes, haciendo que se tengan números favorables de hasta 100 por ciento en el incremento económico de dichos establecimientos.

De acuerdo al presidente de la Canirac, Jorge Guerrero, en junio pasa todo lo contrario al festejar a los papás, pues no se tienen los mismos números, situación que no desconocen, “el Día del Padre siempre ha sido un día bajo para los restaurantes, no sé por qué a los papás no los festejan con el mismo entusiasmo, pero bueno, queremos impulsar eso”.

Comentó que se sostienen juntas con los restauranteros para que en esa fecha se puedan crear promociones especiales, para que así se tenga si no la misma intensidad que con las madres, sí una mejora considerable en relación a otros años, pues es bastante la necesidad de mejorar el ambiente dentro del gremio de los restauranteros.

Mencionó que sí hay un cierto ambiente de decepción por la falta de flujo, pero que aun así el panorama no luce tan mal, pues hay más eventos de los cuales se puede sacar provecho, aunado a las promociones para ese día, pues dijo que aparte de ser festivo para los que son papás, también es el evento deportivo del Mundial, ese día 17 de junio juega la Selección, esto permite que los restaurantes tengan ofertas, combos y una buena exposición mercantil y de publicidad, por lo que se espera una buena jornada.

“Pese a que puede haber un cierto ambiente de decepción por las bajas ventas, ese día va a ser muy especial pues los que son papás y les gusta el futbol pueden acudir a los restaurantes a ver el partido que tendrá la Selección y de igual manera degustar un platillo, con alguna muy buena promoción”.

“Eso es a lo que le queremos llegar, a sacarle todo el jugo posible a una fecha la cual siempre ha representado números bajos, ahora tenemos la oportunidad de matar dos pájaros de un tiro, tanto el Día del Padre como el Mundial, lo cual me parece una combinación perfecta”, comentó.

Señaló que también en estas juntas que se han estado sosteniendo con el gremio, se han tocado puntos importantes sobre publicidad y mercadeo, pues señala que en Durango es un tema todavía virgen y algunos restaurantes lucen obsoletos, pues el tiempo los ha alcanzado y este desconocimiento de las nuevas formas de hacer publicidad también es un factor importante para que no haya ventas.