PRI expulsa de sus filas a exgobernador Roberto Borge .

México, 8 Jun (Notimex).- La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) determinó por unanimidad la expulsión del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, como militante esa fuerza política.

El exmandatario estatal tenía ya suspendidos sus derechos como militante priista desde diciembre de 2016 y a quien se le declaró hoy persona non grata en el partido tricolor.

En conferencia de prensa , el presidente de la Comisión de Justicia Partidaria, Fernando Elias Calles, detalló que se declaró fundado el procedimiento sancionador contra Borge Angulo por acreditarse las conductas que se le imputan respecto a su falta de probidad como gobernador de Quintana Roo, y que provocaron desprestigio y daños a la imagen del PRI.

Advirtió que ello entraña una evidente desviación a los principios y a sus normas estatutarias, por lo que se le expulsa del partido y sin posibilidad de poder reafiliarse.

También fueron suspendidos de sus derechos partidarios al diputado local Saúl Beltrán Orozco, a quien se le asocia a una organización criminal denominada “Los Tequileros”, a la que se le atribuyen violaciones, secuestros, extorsiones, asesinatos, entre otras actividades ilícitas en la zona de Tierra Caliente de Guerrero.

Además de ser señalado como el responsable del homicidio de un empleado municipal. Dichas conductas, enfatizó, vulneran la normatividad del PRI y dada la gravedad de las imputaciones, se determinó la medida cautelar consistente en la suspensión de derechos en tanto se resuelve a fondo el asunto y se ordena el emplazamiento al denunciado a efecto de otorgarle el derecho de audiencia.

En tanto, el líder del Sector Popular priista, Arturo Zamora, en su calidad de integrante de dicha instancia, advirtió que el comportamiento de Borge Angulo violó los lineamientos del código de ética del partido y puso en tela de juicio la buena imagen de la mayoría de la militancia.

Refrendó que el PRI no protege ni protegerá a quien en el ejercicio público defraude la confianza ciudadana y advirtió que no guardarán silencio ante la corrupción porque el partido no será cómplice de nadie.

Afirmó que en el partido tricolor están decididos a la transparencia y rendición de cuentas, por lo que decidieron retirar la militancia al exgobernador de Quintana Roo quien, dijo, es “un personaje non grato. No es bienvenido en la familia priista”.

Según Zamora Jiménez, el PRI es el único partido político que impulsa la transparencia y el combate a la impunidad, que empieza con limpiar la casa y la expulsión de Borge y del diputado Beltrán Orozco son un ejemplo.

Afirmó que el presidente Enrique Peña Nieto fue quien propuso crear el Sistema Nacional Anticorrupción, quien además creó la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas y municipios, por lo que la actual administración ha tomado en serio el combate a la corrupción y a la impunidad.

“A este gobierno no le ha temblado la mano para tomar medidas contundentes y asegurarse para quien la hace la pague”, aseguró.