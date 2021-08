Primarias y secundarias sin capacidad para sistema híbrido

El titular de la Secretaría de Educación en el Estado de Durango (SEED) Rubén Calderón Luján, reconoció que no hay condiciones para generar un sistema híbrido de clases desde las aulas, pues cuando menos el 75 por ciento de los planteles carecen de internet.

Mencionó que desde hace más de un año que se canceló el programa “México Conecta” por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el cual el 60 por ciento de las escuelas contaba con servicio de internet, por lo que ahora no hay forma de hacer clases virtuales desde ellas.

Indicó que es por ello que no puede tomarse de tajo la decisión de adoptar el sistema híbrido, pues se necesita consensar con los maestros la forma de trabajar con aquellos alumnos cuyos padres no envíen a las clases; “el Aprende en casa continuará, pero hay que ver sus alcances”, dijo.

Además de los problemas de internet, en el aspecto físico las aulas también presentan deficiencias, ya que no se autorizó ningún recurso extraordinario para remodelar baños o bebederos; “vamos a regresar a las escuelas tal y como estaban antes de la pandemia, con las mismas condiciones”.

Calderón Luján recordó que el semáforo epidemiológico ya no será la directriz que dicte o no el regreso a clases, sino directamente lo que disponga la SEP, estén o no vacunados los menores; “no podemos descartar ni confirmar el regreso presencial, esperaremos las indicaciones de la SEP”.

El funcionario estatal advirtió que los que sí deberán presentarse ya en forma presencial serán los docentes, pues para eso se les vacunó, por lo que se está solo a la espera de ultimar los detalles con los sindicatos magisteriales para que los maestros estén en las aulas a partir del 31 de agosto.