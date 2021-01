¡Primer acto de gobierno de Biden en México! ¡AMLO recula!

Borrego dixit

Salvador Borrego, Ph. D.

La lucha por el poder, opus 91

22-1-2021

En los tiempos modernos las cosas se mueven muy rápido. Apenas ayer Hugo López-Gatell trataba con absurdos de justificar por qué el Gobierno Federal debería acaparar la aplicación de la vacuna, aunque ello significara miles de muertes evitables.

Hoy el Grupo Editorial Reforma destacaba el brutal contraste entre la completa descentralización en EU para aplicar la vacuna, y el acaparamiento criminal de la 4T.

Mi dixit anterior, de esta misma mañana, lamentaba la situación. Siempre he estado dispuesto a morir, pero por algo que valga la pena; no por una mayúscula pendejada. Porque alguien me impida comprar una vacuna de cuatro dólares.

¡Finalmente AMLO reculó! Podremos comprar nuestras vacunas y protegernos al margen de AMLO y sus siervos de la nación.

Quiero por lo anterior agradecerle a Joe Biden, porque esta tremenda reculada de AMLO para mí tiene una única explicación: ¡Que sintió la fuerza del ejemplo! Así lo dijo Biden en su discurso inaugural, se los recuerdo:

“Nos guiaremos no solo con el ejemplo de nuestro poder, sino con el poder de nuestro ejemplo”.

¡Hasta la próxima!

El costo de desdeñar la ciencia

La doctora Laurie Ann Ximénez-Fyvie, jefa del laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, acaba de publicar un libro, cuyo título es: Un daño irreparable. La criminal gestión de la Pandemia en México.

En la portada aparece el Dr. Hugo López-Gatell, a quien no acusa de ignorante, pero sí de no haber hecho lo que claramente sabía que debía hacer, por desdeñar la ciencia, su ciencia, en aras de atender criterios políticos; léase de complacer a AMLO, a quien, por cierto, tiene muy complacido.

El problema de desdeñar la ciencia es que tarde o temprano habrás de confrontar a los científicos y, créanme, los científicos son más cabrones que bonitos.

