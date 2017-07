Primer ministro italiano urge a Europa a movilizarse para recibir migrantes

Roma, 3 Jul (Notimex).- Italia se ha movilizado para recibir a los inmigrantes, pero es necesario que Europa también lo haga si quiere mantener sus principios y evitar que la situación se vuelva insostenible, advirtió hoy el primer ministro, Paolo Gentiloni.

Al participar en la inauguración del 40º período de sesiones de la Conferencia bianual de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Gentoloni recordó que la iniciativa italiana ha dado sus primeros resultados.

Se refería al acuerdo alcanzado el domingo en París por los ministros del Interior de Italia, Francia y Alemania que prevé una coordinación para detener el flujo de inmigrantes que desembarcan en costas italianas provenientes de Libia.

En particular, ese acuerdo contempla nuevos límites a las naves de Organizaciones no gubernamentales (ONG´S), que no podrán entrar en las aguas libias y deberán garantizar presupuestos transparentes.

Asimismo, se prevé una coordinación más fuerte en las operaciones de socorro en mar y que los otros países europeos cumplan con su compromiso de reubicar en sus territorios a los migrantes que llegan a Italia.

Otro punto del acuerdo contempla mayores controles en la frontera meridional libia, considerada la principal puerta de ingreso de migrantes que después se embarcan a Italia.

“Italia entera se ha movilizado para hacer frente a los flujos de inmigrantes y pide a la Unión Europea su participación, necesaria si quiere cumplir con su historia y sus principios. Es necesaria para Italia de manera de evitar que los flujos se vuelvan insostenibles alimentando reacciones hostiles en el tejido social”, afirmó Gentiloni.

Según datos del ministerio del Interior, entre el 1 de enero y el 30 de junio pasados un total de 83 mil 360 inmigrantes llegaron a Italia, frente a los 70 mil 222 del mismo periodo de 2016, por lo que se registró un aumento del 18.71 por ciento.

Del total de desembarcados en lo que va de 2017, la mayoría (12 mil 45) son nigerianos, seguidos por migrantes de Bangladesh (7 mil 504), Costa de Marfil (6 mil 655) y Gambia (4 mil 675).

En el primer semestre desembarcaron en el país europeo 9 mil 761 menores no acompañados, mientras según datos de la ONU, ell 86 por ciento de los migrantes que llegan a Europa entran por Italia.