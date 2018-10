Primera dama de Guatemala pide a migrantes evitar agitadores de la democracia

Guatemala, 17 oct (EFE).- La primera dama de Guatemala, Patricia Marroquín de Morales, instó hoy a los migrantes de la región centroamericana a no dejarse influir por aquellos que ella considera que están interesados en desestabilizar la democracia.

“Nuevamente me dirijo a los padres de familia de Centroamérica para que no se dejen sorprender por quienes se dedican al tráfico de personas y para que no se dejen persuadir por interesados en desestabilizar las democracias y afectar la paz social”, proclamó la esposa del presidente guatemalteco en un video.

La primera dama, quien siguió la línea marcada por su esposo este miércoles en una conferencia ante los medios de comunicación, dijo que la niñez es “un gran tesoro” y agregó que los padres de familia tienen la “gran responsabilidad de criarlos, educarlos y brindarles seguridad” porque ellos son “el futuro de Centroamérica”.

Algunos, explicó, toman la “difícil” decisión de migrar sin tomar en cuenta los riesgos y las condiciones de esta larga travesía, que es muy peligrosa para los migrantes pero sobre todo para los más pequeños, y añadió que le “parte el corazón” saber que algunos mueren y otros son separados de sus familias por las autoridades migratorias.

Es por ello, que Patricia Marroquín de Morales volvió a insistir en la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes pero también en la importancia de prevenir la migración irregular, por lo que aprovechando la oleada de hondureños cruzando Guatemala para llegar a Estados Unidos instó a las madres y padres a pensar en las consecuencias.

“Le pido a cada padre de familia que antes de tomar esa decisión analice las circunstancias”, proclamó, y añadió que no hay que poner en riesgo la vida de los pequeños, aunque dijo que es “consciente” de las adversidades que enfrenta cada país.

“Pero debemos privilegiar el derecho humano a la vida de nuestros hijos porque muy pronto serán quienes lideren nuestras naciones”, zanjó.

La Caravana del Migrante, formada por unas 3.000 personas hondureñas pero totalmente dispersa, siguió este miércoles su camino por Guatemala poniendo en un atolladero a este país centroamericano, pues según las autoridades guatemaltecas hay riesgo de que exista tráfico de personas.

Mientras los miles de migrantes retomaban en Chiquimula su ruta para atravesar Guatemala y México y llegar a Estados Unidos lo antes posible, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, aseguraba que el ingreso “masivo” y sin control de hondureños era un “riesgo” para su país, por lo que avanzó que están realizando una investigación.

El mandatario explicó que esta caravana, que salió el sábado de Honduras, entró sin registrarse y por lo tanto desconocen la nacionalidad de todos los que la forman, así como su destino final y cuáles son “las intenciones de los liderazgos” que están llevando a los migrantes.

Es por ello que Guatemala, junto con entidades de “investigación internacional y de inteligencia”, está verificando información para establecer si corresponde realizar, a nivel internacional, denuncias por “tráfico de personas”. EFE