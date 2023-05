Probable regresar a “parquímetros” de antes

Por constantes fallas en sistema digital

Se llamará a la empresa responsable de la aplicación “Blinkay” para el pago de estacionamientos públicos en esta ciudad, para que no solo mejore esta aplicación, sino también para que establezca centros de pago en distintos lugares, señaló el regidor Manuel De la Peña, al señalar que se revisará el contrato que se firmó para este servicio.

El regidor se refirió al punto de acuerdo que se presentó durante la sesión del Cabildo, a través del cual se determinó llamar a la empresa responsable del servicio de estacionamientos públicos, para que esté más atenta en la atención que brinda y también que presenten más puntos de pago, como los había en ocasiones anteriores, “que no necesariamente debías tener la aplicación instalada, sino podías llegar a negocios a hacer el pago”, dijo.

Agregó que se revisarán todas las condiciones del contrato que se tiene actualmente con la empresa, para encontrar las mejores maneras de dar un servicio adecuado a los ciudadanos, por lo cual no descartó la posibilidad de que nuevamente se instalen parquímetros físicos como una opción para la población, o bien buscar otra aplicación para hacer el trabajo de menor manera.

“Creo que es frustrante la queja de los ciudadanos de que no hay dónde pagar, que la aplicación no funciona, que no se puede hacer una recarga, que falla el cobro de los mismos, necesitamos buscar la manera de que el servicio a los ciudadanos se dé en forma adecuada, para evitar que luego se den multas que no estén sustentadas en el hecho de que no pudieron pagar, no fue la falta de voluntad”, agregó el regidor.

Recordó que hay un contrato con una empresa que está obligada a hacer que funcionen las cosas, a establecer un número de puntos de pago, por lo cual se hará una revisión a las condiciones contratadas, para que se cumpla de mejor manera y si es necesario se hagan ajustes para brindar un mejor servicio a los duranguenses.

