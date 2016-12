Problema de gasolina viene de meses atrás: Canaco

Jaime Mijares, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) comentó respecto al incremento de las gasolinas que esto se verá reflejado de 6 a 10 por ciento en el precio de los productos, ya que la mayoría de artículos que se comercializan necesitan un traslado.

Señaló que como distribuidores de Pemex se tienen dificultades de meses atrás, se abastece de diferentes puntos a Durango, hace meses de Gómez Palacio, ahora de Mazatlán, “es lento el abasto por los barcos, la descarga de combustible y traerlo en pipas, sí hay una irregularidad, porque Pemex ha perdido la capacidad de ser una paraestatal importante que haga buen negocio, es un problema del Gobierno Federal que no ha podido arreglar”.

Otro de los factores que influyen es que se adelantó la apertura de la entrada de otros proveedores de manera internacional, lo cual estaba previsto para 2018, manifestó.

Agregó que no hay menor cantidad de combustible, sino que Pemex pierde tanto que ya no es factible volver a surtir, “estos factores hacen que se acentúe el problema, Durango consume un millón de litros diarios, lo que se provocó fue una psicosis, la cantidad de movimiento, el alza del precio del combustible y el aumento de flota vehicular en esta época hace que se termine, se tiene la capacidad de surtir 750 mil litros del millón que se requieren diarios”.

“Los tanques no se pueden vaciar, son 53 estaciones las que hay en la capital, las cuales se están abasteciendo constantemente, algunas por la ubicación tienen mayor venta, lo que pudo generar el problema, pero no es provocado por las estaciones de servicio, se ha especulado que los empresarios quieren guardarlo para venderlo a un precio más caro, para poder surtir combustible se tiene que comprobar a Pemex que el inventario está en ceros o el límite, el combustible se tiene que vender, para los empresarios no es costeable esperar y revenderlo”, señaló.

Ignora si en Durango se presente, pero se sabe que hay robo a los ductos de Pemex, además también los sindicatos venden gasolina facturada por Pemex, por lo que es tarea del Gobierno Federal resolver estas situaciones.

Sobre el impacto directo a los productos por el alza de la gasolina, señaló que el 100 por ciento de lo que se comercializa tiene que transportarse, se calcula porque las empresas transportistas usan el 30 por ciento de sus gastos en el traslado, más el incremento de la gasolina, de entrada el próximo año habrá un aumento general, sumado a otros factores que influyen en los precios de los artículos.