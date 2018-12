Procuraduría investiga denuncia de violación policía colombiana por superior

Bogotá, 26 dic (EFE).- La Procuraduría General de Colombia anunció hoy que investigará una presunta violación de la que fue víctima una teniente de la Policía por parte de un superior.

El hecho fue denunciado el pasado viernes por la víctima, según la cual la violación fue cometida el pasado 23 de noviembre durante una fiesta en una sede policial en Valledupar, capital del departamento del Cesar, en el norte del país.

“La Procuraduría le solicitó a la Policía el traslado inmediato del expediente que adelanta tras la denuncia sobre una presunta violación a una teniente de esa institución, en las instalaciones del Comando Departamental de Cesar, cuando se adelantaba una actividad de fin de año”, manifestó la entidad en un comunicado.

La teniente, cuyo nombre se mantiene en reserva, denunció que un capitán abusó de ella sexualmente durante la fiesta que tuvo lugar en la piscina y el casino de oficiales, por lo cual la Procuraduría (Ministerio Público) ordenó “la práctica urgente de pruebas consideradas determinantes en el proceso disciplinario”.

“Me toma de la mano y me arrastra, fui metida a una cama, empecé a forcejear con él. Él me corre el vestido de baño y me empieza a acceder”, denunció a Noticias Uno la teniente, quien señaló que “está sola” porque a la Policía lo “único que le preocupa es el escándalo”.

El abogado de la teniente, Nixon Forero, señaló además que a la oficial le sugirieron no denunciar porque formaría un escándalo, pese a lo cual ella se practicó exámenes en Medicina Legal que “determinan que tiene varias lesiones”.

Ante esto, la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, pidió el sábado pasado al nuevo director de la Policía, general Óscar Atehortúa, “investigar cuanto antes y actuar de inmediato” pues considera “inaceptable cualquier caso de acoso en esa institución”.

Como parte de la investigación, la Procuraduría señaló hoy que visitará el comando del Cesar y pidió un listado de los capitanes que participaron en la fiesta de fin de año los pasados 23 y 24 de noviembre y de las asignaciones de las habitaciones.

Adicionalmente solicitó “un informe detallado sobre la actuación adelantada por el comandante y el subcomandante de policía departamental del Cesar, una vez conocida la denuncia hecha por la teniente”, acotó la Procuraduría. EFE