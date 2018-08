Productores panameños realizan nuevas protestas contra las importaciones

Panamá, 8 ago (EFE).- Decenas de productores agropecuarios se manifestaron hoy en distintos puntos de Panamá y cerraron varias carreteras para pedirle al Gobierno que solucione de manera urgente la crisis que vive el sector y que reduzca la “desmedida” importación de alimentos.

“Los Gobiernos no entienden otro idioma que no sea el cierre de calles. Trancamos (las calles) el día 29 (de julio) y lo estamos haciendo nuevamente porque no ha habido respuesta. El sector está en crisis. Las importaciones desmedidas están acabando con el sector”, dijo a una televisión local un agricultor de la localidad de La Villa, ubicada 300 kilómetros al oeste de la capital.

Las protestas se desarrollaron desde primera hora de la mañana en las provincias interiores de Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste o Darién, y está previsto que se extiendan a otras zonas del país a lo largo del día.

Los productores denuncian que los tratados de libre comercio (TLC) han tenido como consecuencia importaciones “masivas” y “desmesuradas” de alimentos.

También se quejan de la falta de una política de Estado a largo plazo, lo que ha ocasionado el deterioro paulatino del campo, que ya apenas representa el 2,5 por ciento del producto interno bruto (PIB).

“Aquí la leche estaba a 50 centavos (de dólar), la bajaron primero a 38 centavos y luego a 33 centavos. Creo que ahora la van a volver bajar a 28 centavos. Así no se puede, los números no dan. Pero el consumidor va a los supermercados y los precios están por las nubes”, aseguró el mismo productor.

Las manifestaciones comenzaron a finales de julio y, tras establecerse una mesa de diálogo con el Gobierno, los productores abandonaron las negociaciones el pasado 3 de agosto ante la falta de acuerdo.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario dijo el martes que el presidente panameño, Juan Carlos Varela, recibirá a los productores el próximo 16 de agosto para buscar alguna solución al conflicto.

El dirigente agropecuario Nelson Cedeño afirmó este miércoles que esa fecha es “inaceptable” y que el mandatario se tiene que sentar con los productores “hoy o mañana a más tardar”.

Los productores exigen también que desaparezca la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa), la encargada de controlar las importaciones, y que se cree una nueva institución en la que ellos tengan participación.EFE