Profesionistas laboran en cosas para las que no estudiaron: Fecop

Mina Argumedo, presidenta de la Federación de Colegios de Profesionistas (Fecop) en Durango, manifestó que ante la situación económica que se está presentando en el país serán más egresados los que obtendrán un trabajo diferente a sus estudios, por lo que se deben buscar opciones y no depender de todo en los gobiernos estatal y municipales, ya que además han contratado profesionistas foráneos, algo con lo que no está de acuerdo.

Señaló que son cerca de 30 o 40 por ciento los jóvenes que laboran en ramos que no tienen nada que ver con su profesión y es debido a la situación económica que no da para otra cosa, incluso muchos necesitan buscar un segundo empleo para poder completar, porque no alcanza con un solo salario, pero en Durango se tienen muchos profesionistas capaces.

“El desempleo está a la orden del día, antes era únicamente de algún sector, ahora de todas las áreas nos han manifestado que no hay opciones, en todos es lo mismo, y se pensaba emigrar a otros lados, pero tampoco ya es una opción, por lo que se requiere ser solidarios con empresarios locales y nacionales”, afirmó Mina Argumedo.

Expresó que la mayoría de empleos que se crean son de maquiladoras, no para profesionistas, por lo que se tiene que incluir también una materia de emprendedurismo, en caso que no se encuentre una opción de trabajo cuando egresen, pensar en poner su propia empresa y dar empleo a otras personas; “como profesionistas debemos hacer una ruta de opciones para encaminar y sacar adelante a nuestro país”.

Sobre el caso de violencia ocurrido en Monterrey declaró: “es un reflejo de lo que estamos haciendo en la sociedad, con los hijos, se debe incluir una materia educativa con valores y ética, pero se está presentando una fuerte crisis manifestada, sumado a la crisis económica, lo que está llevando a hacer cosas que no se habían presentado antes”.