Programas bienestar contribuyen a la economía familiar

Los programas y pensiones bienestar que promueve el gobierno de México contribuyen a la economía familiar de todos los mexicanos, garantizando su prosperidad.

A cada familia llega cuando menos un programa bienestar como las pensiones para adultos mayores; niños, niñas con discapacidad; becas para estudiantes o Jóvenes construyendo el futuro.

La prioridad es mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan, los cuales se entregan de manera directa, sin intermediarios.

La esencia del gobierno de la Cuarta Transformación es erradicar la corrupción y los privilegios.

Es una nueva manera de hacer las cosas sin intermediarios, ahora las cosas sin diferentes, se atiende a todas las personas, dando preferencia los excluidos y olvidados.

El desarrollo se impulsa de abajo para arriba. Primero los pobres, lo cual ya no es una aspiración sino una realidad en el país.

Bajos los principios de no robar y no mentir, la Secretaría de Bienestar realiza un trabajo en el territorio, no en escritorio, por lo que los programas sociales llegan directamente a donde está la gente.

De esta manera, se consolida un México con más justicia en el que se impulsa a más y mejores derechos, impulsado progresivamente a todos los sectores en el desarrollo.

