Promoverán voto de jóvenes en escuelas

El próximo 26 y 27 de abril se realizará un foro a manera de análisis político para incentivar el voto de los jóvenes estudiantes, ya que el 65 por ciento de este sector de la capital va a votar por primera vez, por lo que es de suma importancia que estén involucrados con este acontecimiento electoral.

Esta actividad se llevará en concordancia con Jóvenes Empresarios (CEJ) y el Instituto de la Juventud en el municipio, donde se les dará información a las universidades y jóvenes acerca de las campañas presidenciales.

Las escuelas en las que se tocarán estos temas y en las cuales se busca tener la participación de los jóvenes son: UTD, FECA y Universidad España, se espera que más planteles den la apertura para esta dinámica y se sumen, pues la finalidad es que se tenga la noción de la importancia de elegir al próximo mandatario del país.

“Esperamos que se sumen más escuelas, que la Universidad del Estado se una con más facultades y nos ayude con esta campaña que estamos realizando en conjunción con el IMJ”, comentó Francisco Rueda Castañeda, representante de los jóvenes empresarios.

Señaló que se ha cuidado mucho la imagen para que no se confunda a los jóvenes, para que no crean que esta medida corresponde a un partido político, o que se quiera conseguir el voto de los jóvenes específicamente a un candidato, ya que no es con fines de politizar o generar propaganda, la única finalidad es incentivar el voto y hacer que los jóvenes se integren a la democracia.

Posteriormente se invitará a los representantes locales de los partidos políticos para un debate, se escogerá la sede para este evento en el cual seguirán involucradas las escuelas participantes.

Se les dará a los estudiantes una radiografía de cada candidato, así como incentivarlos y unirlos a la crítica de cada uno de los aspirantes, pues se intentará darles las herramientas para tener un voto responsable e inteligente, obviamente razonado y libre, finalizó Rueda Castañeda.